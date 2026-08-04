  1. Спортс
  2. Медиафутбол
  3. Новости

  4. Кузнецов о Слуцком: «Вернется в Россию. Без работы не останется»

0
Кузнецов о Слуцком: «Вернется в Россию. Без работы не останется»
Дмитрий Кузнецов: Леонид Слуцкий вернется в РПЛ.

Главный тренер FC VIBE, экс-защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что Леонид Слуцкий вернется в РПЛ.

Ранее 55-летний специалист покинул пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«Если Слуцкий принял такое решение, значит он все взвесил и обдумал. Предпосылки были. Куда пойдет? Наверное, вернется в Россию. Без работы не останется. Может быть, он захочет отдохнуть. Некоторым нужна пауза, а некоторые хотят работать сразу. Слуцкого точно оторвут с руками», – сказал Кузнецов.

Слуцкий ушел из «Шанхая»! Не выдержал трех поражений подряд и тлена после 10-очкового штрафа

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: News.ru
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoFC ViBE
logoЛеонид Слуцкий
logoвысшая лига Китай
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Кузнецов
logoЦСКА
logoШанхай Шэньхуа

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
А мне кажется, что Слуцкий не вернется в ближайшее время. Куда он пойдет? Спартак,Зенит,ЦСКА,Локомотив,Динамо, Краснодар - точно нет, там занято. А в другие команды и мотивации особо не будет, чтобы бороться за 7-10 места
ОтветТренерские конспекты Бормана
А мне кажется, что Слуцкий не вернется в ближайшее время. Куда он пойдет? Спартак,Зенит,ЦСКА,Локомотив,Динамо, Краснодар - точно нет, там занято. А в другие команды и мотивации особо не будет, чтобы бороться за 7-10 места
ЦСКА, Динамо и Локо еще 1-2 поражения и совсем не занято. У Динамо совсем все плохо и там вполне себе вариант. Не говорю, что будет лучше, а сам факт что никто не будет долго терпеть низ таблицы…
Конечно не останется. Есть тренеры, которые годами из одного клуба в другой кочевали, Божович, там еще кто-то. Слуцкий так же, кого только не тренировал уже
В низ таблицы не пойдет. Зенит-СМ-Краснодар тренеров не ищут. Динамо-ЦСКА-ЛОКО - в теории (при серьезном провале в первой части сезона) могут пойти за ЛВС. Опять вопрос - а ему это надо?
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгений Ловчев: «Работа Слуцкого в Китае не провал. Два Суперкубка, два вторых места. Растет как тренер, работал в Нидерландах, Англии. Он может быть востребован в ЦСКА»
Губерниев об уходе Слуцкого из «Шанхая»: «Мы все соскучились. Пора возвращаться и тренировать здесь какую‑нибудь приличную команду»
Федор Смолов: «Слуцкий не умеет работать с запасными игроками. Я был и на скамейке, и в основе в сборной – отношение ко мне было разное»
Рекомендуем
Главные новости
Заболотный – игрок СКА рэпера Басты. Экс-форвард «Спартака» будет получать 500 тысяч в месяц
Смолов о незабитом пенальти с Хорватией: «Понял, что теперь вряд ли уеду в хорошую европейскую команду, хотя у меня были переговоры с классными клубами»
Глушаков о продаже футболки Месси: «За 50 млн рублей могу подумать»
Смолов о паненке на ЧМ-2018: «Когда literally трясутся коленки, принимаешь самое плохое решение. После промаха – пространственный вакуум, экзистенциальная противофаза»
ФК «По Пиву», «Анжи», ФК «Ф», «Альтерон», Ars, Fight Nights и «Юнисон» сыграют во Втором дивизионе Кубка Лиги
Ещенко возглавил медиафутбольный «БроукБойз». За клуб выступают Смолов и Ари в Кубке России
Мостовой о рейтинге российских бомбардиров: «Сейчас считают голы, которые забили в Медиалиге, – вы что, совсем уже?»
FONBET Кубок России. 2-й раунд. ФК «10» против «Динамо СПб», 2Drots – «Шумбрат»
Гасилин о Пруцеве: «Спартаку» нужно его оставлять, чтобы претендовать на титулы в этом сезоне»
Бубнов о Дзюбе в Медиалиге: «Туда он не пойдет. Для чего? Может к нам в студию прийти. Мы с ним посмеемся»
Ко всем новостям
Последние новости
Минин о Родри: «Он не необходимый игрок для «Реала», но если альтернатива – переход в «Барсу», то его покупка должна была стать приоритетом»
Гасилин о Диоманде в «Реале»: «Это провал. Паренек сыграл полтора неплохих сезона и прилично провел ЧМ, но быть самой дорогой покупкой «Реала» в истории – перебор»
Самый молодой автор гола в истории «Спартака» Полех три дня назад забил «Броукам» за «Спартак-2» в товарищеском матче
Видео
Семенов о Слуцком: «У «Акрона» есть проблемы с результатами, может, он смог бы им помочь»
Киркоров выступит на финале турнира по медиатеннису. В плей-офф сыграют Дзюба, Мостовой, Дзагоев, Плющенко
Генич о травме Митрюшкина: «Когда увидел, на какой скорости врезался Морозов, подумал, что все – пипец»
Александр Гришин: «Локомотив» провел две игры совсем невзрачно. ЦСКА – фаворит»
Алексей Гасилин: «Бориско был куплен, чтобы стать основным голкипером»
Ларин о словах Аршавина, что некоторые футболисты РПЛ играют не из-за качеств, а из-за лимита: «Такая позиция – проблема всего нашего проффутбола!»
IShowSpeed позвонил Роналду на стриме, но форвард не взял трубку: «Может, он спит?»
Видео