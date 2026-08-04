Кузнецов о Слуцком: «Вернется в Россию. Без работы не останется»

Дмитрий Кузнецов: Леонид Слуцкий вернется в РПЛ.

Главный тренер FC VIBE, экс-защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что Леонид Слуцкий вернется в РПЛ.

Ранее 55-летний специалист покинул пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«Если Слуцкий принял такое решение, значит он все взвесил и обдумал. Предпосылки были. Куда пойдет? Наверное, вернется в Россию. Без работы не останется. Может быть, он захочет отдохнуть. Некоторым нужна пауза, а некоторые хотят работать сразу. Слуцкого точно оторвут с руками», – сказал Кузнецов.

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