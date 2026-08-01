Гендиректор Tennisi Сулейманов о ставках на Медиалигу: «Это скорее для хайпа, для вывески, а не для реальных оборотов и серьезных ставок»

В Tennisi со скепсисом высказались о возможном появлении ставок на WINLINE Медиалигу.

Генеральный директор и совладелец букмекерской компании Tennisi Руслан Сулейманов высказался о возможном появлении ставок на Медиалигу.

– Осенью 2026-го или весной 2027-го российские букмекерские компании смогут начать принимать пари на игры Медиалиги. Интересно ли вам это и будете ли добавлять в линию?

– Не переоценивайте Медиалигу, даже если на нее можно будет ставить, то лимиты на ставки на Медиалигу будут очень низкими. Поэтому, это скорее для хайпа, для «вывески», а не для реальных оборотов и серьезных ставок, – сказал Сулейманов.

Ранее президент Медиалиги Николай Осипов рассказал , что в лиге появятся ставки. МФЛ получает необходимые документы и решает организационные вопросы. В лиге появятся специальный комитет, полиграф и профессиональные судьи, а команды смогут рекламировать своих партнеров.

В настоящий момент Медиалига не входит в систему профессиональных лиг, у лиги нет своей спортивной федерации, поэтому ставить на матчи в легальных российских БК нельзя.

Почему на Медиалигу нет ставок? И помогут ли они спасти медиафутбол?