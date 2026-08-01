Комик Куруч не узнал Сафонова и отказал во встрече, приняв его за поклонника. Позднее он провел свадьбу футболиста

Комик Куруч не узнал Сафонова, приняв его за поклонника.

Комик Илья Куруч рассказал, как однажды не узнал вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова и отказал во встрече, приняв его за обычного пассажира самолета. Об этом он поделился во время стрима у Бустера.

«У меня есть история. Я в самолете не узнал Матвея Сафонова. Он ко мне подошел, долго со мной разговаривал. Спрашивал, не хотим ли мы в ресторан сходить. А я просто не понимал, кто это. Я думал, что это просто человек в самолете.

Потом он предложил обменяться контактами. Мне так неловко стало. Я такой: «Да, нет, наверное». Я не понимал, что сказать. Прикиньте, я просто не понимаю, что за человек. Матвей уходит на свое место, а потом уже выяснилось, что это он.

Я ничего грубого не говорил. Я просто сказал: «Окей, спасибо». Хладнокровно, как снеговик себя повел. Это очень неловко, потому что в этом году я вел у Матвея свадьбу», – рассказал комик.

Матвей Сафонов и Марина Кондратюк расписались в марте 2025-го в Париже, а через год устроили свадьбу для родных и близких в Москве.