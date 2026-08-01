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Комик Куруч не узнал Сафонова и отказал во встрече, приняв его за поклонника. Позднее он провел свадьбу футболиста
Комик Куруч не узнал Сафонова, приняв его за поклонника.

Комик Илья Куруч рассказал, как однажды не узнал вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова и отказал во встрече, приняв его за обычного пассажира самолета. Об этом он поделился во время стрима у Бустера.

«У меня есть история. Я в самолете не узнал Матвея Сафонова. Он ко мне подошел, долго со мной разговаривал. Спрашивал, не хотим ли мы в ресторан сходить. А я просто не понимал, кто это. Я думал, что это просто человек в самолете.

Потом он предложил обменяться контактами. Мне так неловко стало. Я такой: «Да, нет, наверное». Я не понимал, что сказать. Прикиньте, я просто не понимаю, что за человек. Матвей уходит на свое место, а потом уже выяснилось, что это он.

Я ничего грубого не говорил. Я просто сказал: «Окей, спасибо». Хладнокровно, как снеговик себя повел. Это очень неловко, потому что в этом году я вел у Матвея свадьбу», – рассказал комик.

Матвей Сафонов и Марина Кондратюк расписались в марте 2025-го в Париже, а через год устроили свадьбу для родных и близких в Москве.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: твич-канал Бустера
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Комментарии

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Ну вот их отношение к тем, кто приносит этим 🤡 бабки. «Думал, что обычный человек, повел себя как снеговик». Не создавайте себе кумира и не будьте «поклонниками»🤷‍♂️
ОтветКрасная стрела
Ну вот их отношение к тем, кто приносит этим 🤡 бабки. «Думал, что обычный человек, повел себя как снеговик». Не создавайте себе кумира и не будьте «поклонниками»🤷‍♂️
ничего не понял. к тебе подходит рандомный человек, хочет обменяться контактами. ты бы обменялся? для чего? он же его не послал, поговорил с ним, вежливо отказал. че за тупой наезд
ОтветКрасная стрела
Ну вот их отношение к тем, кто приносит этим 🤡 бабки. «Думал, что обычный человек, повел себя как снеговик». Не создавайте себе кумира и не будьте «поклонниками»🤷‍♂️
Куруч с ним долго разговаривал ,но не захотел обмениваться контактами и не хотел идти в ресторан с незнакомым человеком. Я бы так же повел ? А ты? Не лицемерь только.
А вот с Сафоновым бы пошел , потому что до ужаса интересно послушать от него про Энрике
Первый раз слышу фамилию Куруч, кто это? Комиков развелось как собак не резаных
А кто такой этот Куруч? Вот серьёзно...
ОтветShuhratKL
А кто такой этот Куруч? Вот серьёзно...
Фамилия звучит как какое-то восточное блюдо.
ОтветShuhratKL
А кто такой этот Куруч? Вот серьёзно...
Как отдельного комика я его не знаю, но видел в шоу у Азамата Мусагалиева он часто в гостях, в "Большом шоу" был и новогоднем "Кстати"
Забавная ситуация.
Подходит к вам в самолете незнакомый мужчина и предлагает обменяться телефонами и сходить в ресторан.
Большинство бы отказались, я думаю 😂
Персонаж очень высокомерен. Но Сафонов тоже фрукт — он считает, что все его знать должны, что начинает с незнакомым человеком разговор не представившись?
Профессия тамада. Пьяным гостям палец покажи с хохоту повалятся, а скабрезные шутки вообще на ура.
Пришлось гуглить, кто такой Илья Куруч)
много ли здесь людей, который знают, что такое "куруч"?
Больше похоже на рекламу оного.
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