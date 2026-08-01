Ларин попросил у Басты по паре билетов за каждого воспитанника «Чертаново» в составе СКА. Рэпер выполнил просьбу

Ларин попросил у Басты билеты за каждого воспитанника «Чертаново» в составе СКА.

Бывший директор академии «Чертаново», руководитель медиафутбольного Chertanovo Николай Ларин обратился к президенту СКА Басте c просьбой подарить билеты на его концерт.

Напомним, медиаклуб СКА выиграл у «Зенита» из Пензы (2:2, 6:5 пен.) в 1-м раунде FONBET Кубка России в Пути регионов.

«Чертановский воспитанник Богдан Кузьменко затащил СКА в следующий раунд Кубка России. В команде Басты также выступает Леня Герчиков.

Может, Баста за каждого воспитанника подкинет по 2 билета на совместный концерт с Гуфом в Лужниках 28 августа?

Реально не могу найти! А ведь я пою наизусть все песни Леши Долматова в караоке, даже не смотря на экран», – написал Ларин.

Позже Николай обновил пост: «Отбой, билеты прислали, места отличные».

СКА Басты с трудом прошел одну из худших команд Второй лиги: со спорным пенальти и пропущенным на 92-й