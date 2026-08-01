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  4. Ларин попросил у Басты по паре билетов за каждого воспитанника «Чертаново» в составе СКА. Рэпер выполнил просьбу

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Ларин попросил у Басты по паре билетов за каждого воспитанника «Чертаново» в составе СКА. Рэпер выполнил просьбу
Ларин попросил у Басты билеты за каждого воспитанника «Чертаново» в составе СКА.

Бывший директор академии «Чертаново», руководитель медиафутбольного Chertanovo Николай Ларин обратился к президенту СКА Басте c просьбой подарить билеты на его концерт.

Напомним, медиаклуб СКА выиграл у «Зенита» из Пензы (2:2, 6:5 пен.) в 1-м раунде FONBET Кубка России в Пути регионов.

«Чертановский воспитанник Богдан Кузьменко затащил СКА в следующий раунд Кубка России. В команде Басты также выступает Леня Герчиков.

Может, Баста за каждого воспитанника подкинет по 2 билета на совместный концерт с Гуфом в Лужниках 28 августа?

Реально не могу найти! А ведь я пою наизусть все песни Леши Долматова в караоке, даже не смотря на экран», – написал Ларин.

Позже Николай обновил пост: «Отбой, билеты прислали, места отличные».

СКА Басты с трудом прошел одну из худших команд Второй лиги: со спорным пенальти и пропущенным на 92-й

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Николая Ларина
logoСКА Ростов
logoChertanovo
logoWinline Медиалига
logoЛеонид Герчиков
Богдан Кузьменко
logoFONBET Кубок России
logoВасилий Вакуленко
Николай Ларин
logoЧертаново
logoЗенит Пенза

Комментарии

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Блин так круто Баста крутой Вася Вакуленко реально красава вот бы было побольше рекламы с Бастой и концертов Басты и вот бы Баста еще побольше выпускал всякой ржаки типо вопроса ребром блин Баста крутой я ему доверяю крутой и умный Баста а главное молодежный и прямо такой веселый
А Дукалис что попросил?
Какой-то амкал, а не новости
У Улицы разбитых фонарей какая то коллаборация с этим шапито?
Вот наверно в Ростове радуются за этот клуб из Москвы, который почему-то присвоил себе имя СКА Ростов-на-Дону. И за Басту тоже наверно рады, который самобытной клуб отправил в медиашапито
Ларин такой пассажир конечно, его аналитику вообще слушать невозможно…в Медийке пусть и двигается
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