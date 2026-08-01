  1. Спортс
  2. Медиафутбол
  3. Новости

  4. Азамат Мусагалиев: «Договорились с Дзюбой: если он пойдет в медиафутбол, то только в ФК «10»

0
Азамат Мусагалиев: «Договорились с Дзюбой: если он пойдет в медиафутбол, то только в ФК «10»
Азамат Мусагалиев: договорились с Дзюбой, что он пойдет только в ФК «10».

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал о переговорах с Артемом Дзюбой.

– Общался с агентом Дзюбы, он сказал, что нет возможности куда-то перейти. С клубами, в которые хочет Дзюба, не удается договориться. Он допускает завершение карьеры. Может, он начнет медийную карьеру?

– Мы разговаривали с Артемом, он рассказывал о планах и желаниях. Я предлагал ему больше историю не футбольную, а околофутбольную. Я его чуть поджигаю. Он говорит: «Я приду и посажу Кутуза».

Я отвечаю: «Ты придешь и будешь сидеть под Кутузом. Он меня устраивает больше, чем твои разговоры. Зачем мне это надо? Для околофутбола ты интереснее».

Он сказал: «Давай заморозим этот разговор на той позиции, что, если я пойду в медиафутбол, то только в «Десятку». Я ответил, что будем ждать его. Думаю, Артем как футболист уже, наверное, не найдет интереса на поле. Когда полетал в стратосфере…

Думаю, в Медиалиге на позиции центрального нападающего он не найдет интереса. Может, он начнет карьеру вратаря, почему нет», – сказал президент ФК «10».

Ранее президент 2Drots Некит заявлял, что готов подписать Дзюбу и Заболотного.

«Десятка» Мусагалиева идет дальше в Кубке: с голами лучшего форварда Медиалиги (вернул форму после развода)

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал «Шугар Медиафутбол»
logoАртем Дзюба
logoФК 10
logoАзамат Мусагалиев
logo«Кутуз» Сергей Кутузов
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoWinline Медиалига

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Азамат сам за ним заедет на гольф-каре
А платить ты чем будешь ему?
ОтветAndy
А платить ты чем будешь ему?
БК платит.
Ответmot1v
БК платит.
Сколько платит?)))
"Договорились с Дзюбой: следующий видос - мне присылай"
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Дзюба о любви к теннису: «Маленьким смотрел матчи Федерера. Все удивляются, что у меня получаются подача, все элементы, хотя я ни одной тренировки не провел»
Жена Смолова: «Прохожий сказал Федору: «Вам надо было забивать». Почему люди считают, что имеют право так делать? Это просто отвратительно»
Видео
Жирков и Сычев устроили паркур-баттл
Видео
«Амкал» проиграл «СиндЕкату» в финале Кубка Энергии РМК. 2Drots заняли 3-е место, обыграв Prime Squad
У Мостового застрял мяч в ракетке во время игры в теннис. Александр выиграл два из двух матчей
Видео
Осипов о ставках на Медиалигу: «Плей-офф Кубка Лиги можно сделать со ставками, если мы и команды будем готовы»
Маврин продлил контракт с «Амкалом» до конца 2026 года
Российский медиафутболист Прокоп проиграл в полуфинале клубного чемпионата мира Кингс Лиги. В четырех матчах у форварда 0+1 по «гол+пас»
Обзоры матчей клубов Медиалиги на Youtube-канале FONBET Кубка России набрали в 11 раз больше просмотров, чем у команд Второй лиги и любителей
Фото
Гендиректор Tennisi Сулейманов о ставках на Медиалигу: «Это скорее для хайпа, для вывески, а не для реальных оборотов и серьезных ставок»
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Гасилин: «Бориско был куплен, чтобы стать основным голкипером»
Ларин о словах Аршавина, что некоторые футболисты РПЛ играют не из-за качеств, а из-за лимита: «Такая позиция – проблема всего нашего проффутбола!»
IShowSpeed позвонил Роналду на стриме, но форвард не взял трубку: «Может, он спит?»
Видео
Главный тренер 2Drots Шама пропустит матч против «Шумбрата» в Кубке России из-за учебы в Академии РФС
Ларин о словах Аршавина, что Глушенков был не готов в матче с «Акроном»: «А против «Оренбурга» больше 90 минут сыграл. Вот это недельный цикл подготовки! Фантастика!»
Тренер «Космоса» о поражении от ФК «10» Мусагалиева: «Наш соперник – наравне с командами ФНЛ, а, может, даже и РПЛ»
Идову о Батракове: «После срыва трансфера в «ПСЖ» он начнет доказывать еще больше»
Гришин о матче «Ахмат» – «Спартак»: «Фаворита здесь нет. В Грозном всем тяжело играть, лидерам – тем более»
Стример Анар готов снова сыграть в Кубке России: «Если буду нужен 2Drots и выйду на 10-15 минут, то я газ!»
Александр Гришин: «ЦСКА однозначно фаворит в матче с «Крыльями». У армейцев сейчас самый хороший и самый легкий график»