«Амкал» и 2Drots снова сыграют в одной группе по результатам жеребьевки Кубка Лиги-2026
«Амкал» и 2Drots снова сыграют в одной группе по результатам жеребьевки.
Состоялась жеребьевка WINLINE Кубка Лиги-2026.
Группа А: СКА, ФК «10», «СиндЕкат», FC ViBE, Prime Squad, «Апсны».
Группа Б: «Амкал», 2Drots, «БроукБойз», Lit Energy, «Народная Команда», «Матч ТВ».
Кубок Лиги стартует 29 августа.
Напомним, в МФЛ-7 «Амкал» и 2Drots также попали в одну группу.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: WINLINE Медиалига
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