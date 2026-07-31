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  4. Мусагалиев о дебюте в Кубке России: «Тут все быстрее – это подкупает. Я чаще нахожусь внутри футбольного контента»

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Мусагалиев о дебюте в Кубке России: «Тут все быстрее – это подкупает. Я чаще нахожусь внутри футбольного контента»
Мусагалиев о дебюте в FONBET Кубке России: тут все быстрее – это подкупает.

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев поделился впечатлениями после дебюта команды в FONBET Кубке России.

Напомним, «Десятка» обыграла «Космос» в 1-м раунде – 3:2.

«В проффутболе все быстрее – это подкупает, если честно. Я чаще нахожусь внутри футбольного контента, дольше был в футболе.

В медиафутболе из 100 минут только 60 смотришь футбол. Сегодня было 94 минуты футбола – и это был футбол. Были микропаузы, но все время шла игра», – сказал Мусагалиев.

«Десятка» Мусагалиева идет дальше в Кубке: с голами лучшего форварда Медиалиги (вернул форму после развода)

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал ФК «10»
logoWinline Медиалига
logoКосмос
logoАзамат Мусагалиев
logoFONBET Кубок России
logoВторая лига Б
logoФК 10

Комментарии

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какой оператор мобильной связи быстрее,Азамат?
я вроде в футболе разбираюсь, кто такой Мусагалиев ?
ОтветВадим Белозёров
я вроде в футболе разбираюсь, кто такой Мусагалиев ?
Камызякский пёс )
ОтветВадим Белозёров
я вроде в футболе разбираюсь, кто такой Мусагалиев ?
Мэр Камызяка
Казимат Гусядушиев. За деньги - хоть на Донбасс
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