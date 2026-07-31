Мусагалиев о дебюте в Кубке России: «Тут все быстрее – это подкупает. Я чаще нахожусь внутри футбольного контента»
Мусагалиев о дебюте в FONBET Кубке России: тут все быстрее – это подкупает.
Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев поделился впечатлениями после дебюта команды в FONBET Кубке России.
Напомним, «Десятка» обыграла «Космос» в 1-м раунде – 3:2.
«В проффутболе все быстрее – это подкупает, если честно. Я чаще нахожусь внутри футбольного контента, дольше был в футболе.
В медиафутболе из 100 минут только 60 смотришь футбол. Сегодня было 94 минуты футбола – и это был футбол. Были микропаузы, но все время шла игра», – сказал Мусагалиев.
«Десятка» Мусагалиева идет дальше в Кубке: с голами лучшего форварда Медиалиги (вернул форму после развода)
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал ФК «10»
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