Генич и Мусагалиев вошли в президентский совет Медиалиги

В Медиалиге появился президентский совет из шести участников.

WINLINE Медиалига объявила о создании президентского совета, который будет заниматься принятием ключевых решений.

В состав совета вошли представители шести клубов: Герман Эль Класико («Амкал »), Жека и Некит (2Drots), Михаил Литвин и Станос (Lit Energy ), Дмитрий Егоров и Райзен («БроукБойз»), Азамат Мусагалиев (ФК «10») и Константин Генич («Матч ТВ»).

Первое собрание совета намечено на 15-16 августа. Встреча пройдет под запись.

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