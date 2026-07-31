Генич и Мусагалиев вошли в президентский совет Медиалиги
В Медиалиге появился президентский совет из шести участников.
WINLINE Медиалига объявила о создании президентского совета, который будет заниматься принятием ключевых решений.
В состав совета вошли представители шести клубов: Герман Эль Класико («Амкал»), Жека и Некит (2Drots), Михаил Литвин и Станос (Lit Energy), Дмитрий Егоров и Райзен («БроукБойз»), Азамат Мусагалиев (ФК «10») и Константин Генич («Матч ТВ»).
Первое собрание совета намечено на 15-16 августа. Встреча пройдет под запись.
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Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: WINLINE Медиалига
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