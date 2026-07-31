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  4. Генич и Мусагалиев вошли в президентский совет Медиалиги

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Генич и Мусагалиев вошли в президентский совет Медиалиги
В Медиалиге появился президентский совет из шести участников.

WINLINE Медиалига объявила о создании президентского совета, который будет заниматься принятием ключевых решений.

В состав совета вошли представители шести клубов: Герман Эль КласикоАмкал»), Жека и Некит (2Drots), Михаил Литвин и Станос (Lit Energy), Дмитрий Егоров и Райзен («БроукБойз»), Азамат Мусагалиев (ФК «10») и Константин Генич («Матч ТВ»).

Первое собрание совета намечено на 15-16 августа. Встреча пройдет под запись.

«Десятка» Мусагалиева идет дальше в Кубке: с голами лучшего форварда Медиалиги (вернул форму после развода)

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: WINLINE Медиалига
logo«Райзен» Артем Кузьмин
logoФК 10
logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
logo«STANOS» Стас Малиев
logoКонстантин Генич
logoДмитрий Егоров
logo2Drots
logoБроукБойз
logoАмкал
logoАзамат Мусагалиев
logoФК Матч ТВ
logoWinline Медиалига
logoМихаил Литвин
logoLit Energy
logoНекит 2Drots
logoГерман Эль Класико

Комментарии

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Надеюсь в правилах совета прописан запрет на совмещение с работой комметатором
ОтветBaskerville
Надеюсь в правилах совета прописан запрет на совмещение с работой комметатором
совмещение с работой комиком тоже хорошо бы запретить
Ответфутбольный человек
совмещение с работой комиком тоже хорошо бы запретить
Вас туда не звали, так что можно не запрещать
Генич нашёл своё призвание и признание. Медиафутбол - его уровень
ОтветGroznyi2024
Генич нашёл своё призвание и признание. Медиафутбол - его уровень
да ну, там игроки и тренеры ему что то скажут, а он обидчивый очень.
Сколько нужно денег, чтоб Генич в этом медиакале и остался и не лез в профессиональный футбол? Я даже скинусь
какая-то вечеринка у децла дома
Игорь Электросамокатов занимает ключевую должность
Какая лига, такие и трамп и инфантино.
Герман Эль Класико - это какой то греческий бог?
Генич нашел экскременты. Молодец!
Жека и Некит ахах это точно взрослые люди?
ОтветАндрей Вадимов
Жека и Некит ахах это точно взрослые люди?
Моральная зрелость и число в паспорте - не одно и то же
ОтветАндрей Вадимов
Жека и Некит ахах это точно взрослые люди?
Одному 35 лет, другому 33
Там примерно пополам человеков и пёсиков, судя по кличкам? Тогда одобрямс, конечно, пёсики хорошие)
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