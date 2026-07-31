Ренат Янбаев: «Отлично отношусь к медиафутболу. Паше Мамаеву удачи!»

Экс-защитник «Локомотива » и спортивный директор «Красного Знамени» Ренат Янбаев рассказал о своем отношении к медиафутболу.

Напомним, «Красное Знамя » объединилось с медиафутбольным клубом «СиндЕкат » для совместного участия в FONBET Кубке России. В первом раунде команда обыграла «Московскую Заставу-Кристалл» (3:2).

– У многих профи медиафутбол вызывает негатив. Как вы относитесь к медиафутболу?

– Я сам играл за «Наших Парней» и «Сахалинец» – отлично отношусь. Новых предложений поиграть или потренировать не было.

– Недавно Павел Мамаев стал главным тренером Lit Energy. Как думаете, Александру Кокорину понравилось бы в медиафутболе?

– Думаю, да. А Паше желаю удачи, – сказал защитник в интервью корреспонденту Спортса’’ Алексею Касаткину.

Возвращение Смолова, Ари и стримеров, последний матч Кудряшова. Новый поход медиаклубов в Кубке