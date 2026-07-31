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  4. Ренат Янбаев: «Отлично отношусь к медиафутболу. Паше Мамаеву удачи!»

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Ренат Янбаев: «Отлично отношусь к медиафутболу. Паше Мамаеву удачи!»

Экс-защитник «Локомотива» и спортивный директор «Красного Знамени» Ренат Янбаев рассказал о своем отношении к медиафутболу.

Напомним, «Красное Знамя» объединилось с медиафутбольным клубом «СиндЕкат» для совместного участия в FONBET Кубке России. В первом раунде команда обыграла «Московскую Заставу-Кристалл» (3:2).

– У многих профи медиафутбол вызывает негатив. Как вы относитесь к медиафутболу?

– Я сам играл за «Наших Парней» и «Сахалинец» – отлично отношусь. Новых предложений поиграть или потренировать не было.

– Недавно Павел Мамаев стал главным тренером Lit Energy. Как думаете, Александру Кокорину понравилось бы в медиафутболе?

– Думаю, да. А Паше желаю удачи, – сказал защитник в интервью корреспонденту Спортса’’ Алексею Касаткину.

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Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
logoСиндЕкат
logoПавел Мамаев
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoКрасное Знамя Ногинск
logoНаши Парни
logoРенат Янбаев
logoЛокомотив
logoМФК Сахалинец
logoWinline Медиалига
logoАлександр Кокорин

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