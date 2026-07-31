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  4. ФК «10» Мусагалиева завершил 2025 год с убытком 53 млн рублей

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ФК «10» Мусагалиева завершил 2025 год с убытком 53 млн рублей

Медиафутбольный клуб «Десятка» комика и шоумена Азамата Мусагалиева завершил 2025 год с убытком 53,6 млн рублей.

Об этом Газете.ru сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

По их информации, ФК «10» выручил 136,3 миллиона рублей в 2025 году. Это в несколько раз больше, чем в 2024-м (59 млн рублей). Но в сервисе отметили, что, несмотря на рост выручки, клуб ушел в минус на 53,6 миллиона рублей. 

30 июля ФК «10» дебютировала в FONBET Кубке России. Клуб обыграл «Космос» (3:2) в 1-м раунде Пути регионов.

ФК «10» – медиафутбольный клуб комика и шоумена Азамата Мусагалиева, выступающий в WINLINE Медиалиге. Команда является чемпионом седьмого сезона МФЛ, обладателем Кубка Лиги-2025 и Суперкубка МФЛ-2025. За «Десятку» играют среди прочих экс-игроки РПЛ Брайн Идову, Александр Зотов, Никита Чичерин, Илья Кухарчук. Команду возглавляет экс-футболист сборной России Денис Лактионов.

«Десятка» Мусагалиева идет дальше в Кубке: с голами лучшего форварда Медиалиги (вернул форму после развода)

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Газета.ru

Комментарии

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Считаю, что государство и правительство Москвы обязаны спасти прославленный клуб от возможного банкротства. И вообще, медиалигу необходимо поддерживать государственным рублем.
ОтветFriso
Считаю, что государство и правительство Москвы обязаны спасти прославленный клуб от возможного банкротства. И вообще, медиалигу необходимо поддерживать государственным рублем.
надо инфантино подключать
ОтветFriso
Считаю, что государство и правительство Москвы обязаны спасти прославленный клуб от возможного банкротства. И вообще, медиалигу необходимо поддерживать государственным рублем.
Согласен, системообразующая организация
53 млн - это ему один раз пукнуть на ТНТ
Раздули зп для недоигроков/бывших профиков и получило, то что и должно было произойти
ОтветМакс Хромин
Раздули зп для недоигроков/бывших профиков и получило, то что и должно было произойти
Вышвырнуть бы их всех
ОтветМакс Хромин
Раздули зп для недоигроков/бывших профиков и получило, то что и должно было произойти
Ты на их место хочешь?
Официальный убыток - это прекрасно! Это значит, что через клуб отмывается хренова туча нала, который в прибыль не идёт и налоги с него не платятся! Вы же не думаете, что владелец - идиот?
Ответforromb
Официальный убыток - это прекрасно! Это значит, что через клуб отмывается хренова туча нала, который в прибыль не идёт и налоги с него не платятся! Вы же не думаете, что владелец - идиот?
Не ну владелец который объявлен - Мусагалиев, может и идиот. А реальный конечно нет...Все же понимают что откуда у Мусагалиева лишние 50 лямов денег...А тут он медиалицо под которое пойдут футболисты. А в тени спокойно моются миллиарды...
Ответforromb
Официальный убыток - это прекрасно! Это значит, что через клуб отмывается хренова туча нала, который в прибыль не идёт и налоги с него не платятся! Вы же не думаете, что владелец - идиот?
все именно так и есть! все эти басты, азаматы и т.д. кто угодно, но точно не идиоты!
Пусть продаст Дорохова - и выйдет в ОГРОМНЫЙ плюс
Закройте росфутбол уже, точнее любое финансирование от государства и квазигосудартсвенных компаний
"Жалко конечео этого добряка"
Классный бизнес, можно в ПЛ, будет не хуже Химок
И Что Было дальше?
ОтветКабаниус
И Что Было дальше?
тут скорее "Где логика?"
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