ФК «10» Мусагалиева завершил 2025 год с убытком 53 млн рублей

Медиафутбольный клуб «Десятка» комика и шоумена Азамата Мусагалиева завершил 2025 год с убытком 53,6 млн рублей.

Об этом Газете.ru сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

По их информации, ФК «10» выручил 136,3 миллиона рублей в 2025 году. Это в несколько раз больше, чем в 2024-м (59 млн рублей). Но в сервисе отметили, что, несмотря на рост выручки, клуб ушел в минус на 53,6 миллиона рублей.

30 июля ФК «10» дебютировала в FONBET Кубке России. Клуб обыграл «Космос» (3:2) в 1-м раунде Пути регионов.

ФК «10» – медиафутбольный клуб комика и шоумена Азамата Мусагалиева, выступающий в WINLINE Медиалиге. Команда является чемпионом седьмого сезона МФЛ, обладателем Кубка Лиги-2025 и Суперкубка МФЛ-2025. За «Десятку» играют среди прочих экс-игроки РПЛ Брайн Идову, Александр Зотов, Никита Чичерин, Илья Кухарчук. Команду возглавляет экс-футболист сборной России Денис Лактионов.

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