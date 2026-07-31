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  4. Гришин о ЦСКА: «Пропускают в каждой игре, даже с «Балтикой». Есть проблемы в обороне»

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Гришин о ЦСКА: «Пропускают в каждой игре, даже с «Балтикой». Есть проблемы в обороне»
Гришин: ЦСКА пропускают в каждой игре, даже с Балтикой, есть проблемы в обороне.

Главный тренер ФК «Банка», экс-футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что у армейцев есть проблемы в обороне.

– ЦСКА подходит к матчу с «Крыльями» единогласным фаворитом, или встреча с «Динамо» показала, что с этой командой никому просто не будет? 

– «Крылья Советов» хорошо с «Динамо» сыграли, а во втором тайме играли даже лучше. Поэтому игра будет тяжёлой, но ЦСКА будет фаворитом, это однозначно. Команда играет дома, поэтому и фаворит.

– Какая у ЦСКА сейчас самая проблемная зона, которой «Крылья Советов» могут воспользоваться? 

– Насколько мы знаем, команда договорилась по трансферу нападающего из Турции. Понятно, что у ЦСКА в обороне проблемы, в каждой игре пропускают, даже в матче с «Балтикой». Хотя команда играла без Хиля, который забивает за команду. Наверное, у ЦСКА проблемный центр обороны, – сказал Гришин.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
logoБанка
logoДинамо Москва
logoКрылья Советов
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoЦСКА
logoАлександр Гришин
logoWinline Медиалига
logoБалтика

Комментарии

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Сыгран только первый тур чемпионата, в каком каждом матче кони пропускают?)
ОтветVedved
Сыгран только первый тур чемпионата, в каком каждом матче кони пропускают?)
Ну если посчитать все товарняки летние...
Гриня, может пора перестать лить помои на ЦСКА?
Ты шлаковый физрук, который нигде и никому не нужен, но изображаешь из себя знатока тренерского ремесла.
Ответigor.igorev
Гриня, может пора перестать лить помои на ЦСКА? Ты шлаковый физрук, который нигде и никому не нужен, но изображаешь из себя знатока тренерского ремесла.
Что он неправильного сказал? Почему надо так грубо высказываться. Вам следует почаще посматривать на себя в зеркало!
ОтветIz-41
Что он неправильного сказал? Почему надо так грубо высказываться. Вам следует почаще посматривать на себя в зеркало!
Гриня обижен на ЦСКА. Этот физрук возомнил себя тренером, а по факту никому не нужен.
Ну от Балтики, с его слов, это вообще вселенский зашквар. Точно надо что-то предпринимать.
Он тренировал молодежку ЦСКА и довольно не плохо. И надеялся стать главным основной команды после ухода Слуцкого. Но когда его кандидатуру не стали рассматривать - уволился и с тех пор затаил обиду.
Балтике сейчас обидно будет
Даже удивительно, почему это? Может потому, что обменяли Дивеева на аргентинское бревно, а местные дурачки до уссыку этому радовались и смеялись как они ловко обхитрили зенит?
Ответpetrovson
Даже удивительно, почему это? Может потому, что обменяли Дивеева на аргентинское бревно, а местные дурачки до уссыку этому радовались и смеялись как они ловко обхитрили зенит?
Комментарий удален модератором
Ответigor.igorev
Комментарий удален модератором
Кто именно верит? Прям толпы?
санягришинПНХ!!!
"даже с Балтикой"... Балтика в последнем сезоне в какой-то момент даже на золото претендовала
Ответwestport70
"даже с Балтикой"... Балтика в последнем сезоне в какой-то момент даже на золото претендовала
Как ещё одна команда в третьем туре?
Его два раза не назначили главным тренером, теперь что, я согласен с великими футболистами, пусть мы пропустим 9 мячей, но выиграем 10:9.
С Балтикой много у кого были проблемы. Да и будут, уверен.
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