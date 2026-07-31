Гришин о ЦСКА: «Пропускают в каждой игре, даже с «Балтикой». Есть проблемы в обороне»

Гришин: ЦСКА пропускают в каждой игре, даже с Балтикой, есть проблемы в обороне.

Главный тренер ФК «Банка », экс-футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что у армейцев есть проблемы в обороне.

– ЦСКА подходит к матчу с «Крыльями» единогласным фаворитом, или встреча с «Динамо» показала, что с этой командой никому просто не будет?

– «Крылья Советов » хорошо с «Динамо» сыграли, а во втором тайме играли даже лучше. Поэтому игра будет тяжёлой, но ЦСКА будет фаворитом, это однозначно. Команда играет дома, поэтому и фаворит.

– Какая у ЦСКА сейчас самая проблемная зона, которой «Крылья Советов» могут воспользоваться?

– Насколько мы знаем, команда договорилась по трансферу нападающего из Турции. Понятно, что у ЦСКА в обороне проблемы, в каждой игре пропускают, даже в матче с «Балтикой». Хотя команда играла без Хиля, который забивает за команду. Наверное, у ЦСКА проблемный центр обороны, – сказал Гришин.