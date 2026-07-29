«Краснодар» и ФК «10» Мусагалиева сыграют 27 сентября. Это третий матч между командами – в прошлом году клубы сыграли вничью
«Краснодар» и ФК «10» Мусагалиева сыграют 27 сентября.
Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев анонсировал третий товарищеский матч против «Краснодара».
Игра состоится на «Ozon Арене» в Краснодаре 27 сентября.
В прошлом году команда Мурада Мусаева и «Десятка» сыграли вничью (2:2). В 2024 году «Краснодар» обыграл клуб Мусагалиева (4:2).
Обе встречи между «Краснодаром» и ФК «10» посетили более 20 тысяч зрителей.
ФК «10» – медиафутбольный клуб комика и шоумена Азамата Мусагалиева, выступающий в WINLINE Медиалиге. Команда является чемпионом седьмого сезона МФЛ, обладателем Кубка Лиги-2025 и Суперкубка МФЛ-2025.
«Краснодар» на 89-й спасся от поражения против медиаклуба! Собрали 20 тысяч зрителей
20 тысяч зрителей, 6 голов, техничный ассист Смолова – детали концерта «Краснодара» с «Десяткой»
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: твич-канал Алексея Стаховича
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии