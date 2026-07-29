«Краснодар» и ФК «10» Мусагалиева сыграют 27 сентября. Это третий матч между командами – в прошлом году клубы сыграли вничью

«Краснодар» и ФК «10» Мусагалиева сыграют 27 сентября.

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев анонсировал третий товарищеский матч против «Краснодара».

Игра состоится на «Ozon Арене » в Краснодаре 27 сентября.

В прошлом году команда Мурада Мусаева и «Десятка» сыграли вничью (2:2). В 2024 году «Краснодар» обыграл клуб Мусагалиева (4:2).

Обе встречи между «Краснодаром» и ФК «10» посетили более 20 тысяч зрителей.

ФК «10» – медиафутбольный клуб комика и шоумена Азамата Мусагалиева, выступающий в WINLINE Медиалиге . Команда является чемпионом седьмого сезона МФЛ, обладателем Кубка Лиги-2025 и Суперкубка МФЛ-2025.

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