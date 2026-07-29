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  4. «Банка» Гасилина и Фила Воронина пропустит Кубок Медиалиги из-за финансовых проблем. За клуб играли Подшибякина, Нани и Ганвест

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«Банка» Гасилина и Фила Воронина пропустит Кубок Медиалиги из-за финансовых проблем. За клуб играли Подшибякина, Нани и Ганвест
«Банка» Гасилина и Фила Воронина пропустит Кубок Лиги из-за финансовых проблем.

ФК «Банка» пропустит осенний Кубок Медиалиги из-за отсутствия финансирования. 

Об этом объявили в клубном телеграм-канале:

«Когда в начале 2024 года мы решили создать «Банку», мы и подумать не могли, во что все это выльется.

Команда, которая из сайд-проекта превратилась в автономное, большое шоу. Клуб, который из игры «чисто по фану», превратился в полноценную боевую единицу. Место, которое подарило огромному количеству людей эмоции, друзей и работу.

Так сложилось, что соглашение с партнером, которое должно было длиться до конца года, оборвалось еще в апреле. Своими силами мы довели сезон до конца, все футболисты и штат получили свою зарплату полностью. В дальнейшем нам обещали, что выплаты возобновятся, но ничего не произошло, а найти нового партнера за такой короткий срок попросту невозможно. Нами были выполнены и перевыполнены все обязательства, но случилось то, что случилось.

К сожалению, реалии таковы, что Кубок Лиги нам придется пропустить. Да, мы не представляем, как вы справитесь без нас. Будь мы на месте других команд, мы бы агитировали все клубы скинуться по миллиону на жизнь «Банки».

Мы благодарны абсолютно каждому, кто был причастен к этому проекту. Начиная от «Амкала» и Германа и всех тех, кто приходил в наши ролики и подкидывался на наши приколы до МФЛ, заканчивая каждым, кто прошел с нами путь соревновательного футбола. Спасибо всем нашим партнерам, спасибо Лиге, спасибо Николаю Осипову, каждый человек в медиафутболе внес свой вклад в наше становление.

В этой гонке вооружений мы всегда оставляли место творчеству и невероятным приколам, которые даже спустя время не укладываются у нас в голове. Кубок Лиги 2024, МФЛ-6, Кубок Лиги 2025, НаПике, МФЛ-7 – огромный путь, благодаря которому у каждого, кто связан с медиафутболом останется масса воспоминаний».

ФК «Банка» – медиафутбольный клуб комика Фила Воронина, рэпера Млечного и экс-форварда «Зенита» Алексея Гасилина. Летом 2025-го за клуб выступил экс-хавбек «МЮ» Нани. Также за команду играли бывшая футболистка сборной России Ирина Подшибякина, звезда медиафутбола Прокоп, рэпер Ганвест и другие.

Последним тренером «Банки» стал экс-футболист ЦСКА Александр Гришин. Ранее клуб возглавлял Сергей Овчинников.

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«Банка», я люблю тебя

Самый внезапный коллаб дня – человек-мем Ганвест в российской Кингс Лиге

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Банки»
logoАмкал
logoГерман Эль Класико
logoWinline Кубок Медиалиги
logoФил Воронин
logoПрокоп
logoАлексей Гасилин
logoБанка
Ирина Подшибякина
logoWinline Медиалига
медиафутбол и деньги
logoМлечный

Комментарии

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Неужели? Банка! Вы ранили моё сердце! Как теперь Воронин и Гасилин? Переживут ли? Как жить дальше, когда такое? 🤣
ОтветEvgen Vynokurov
Неужели? Банка! Вы ранили моё сердце! Как теперь Воронин и Гасилин? Переживут ли? Как жить дальше, когда такое? 🤣
Господи, когда они все прекратят делать вид, что к футболу отношение имеют.
ОтветEvgen Vynokurov
Неужели? Банка! Вы ранили моё сердце! Как теперь Воронин и Гасилин? Переживут ли? Как жить дальше, когда такое? 🤣
Гасилин и Гришин точно переживут. Они эксперты на МатчТВ.
Феномен популярности медиафутбола в том, что даже публикация новостей о нем на главной не приносит и 10 комментариев под записью. До Мостового и Загитовой как раком до Китая))
ОтветЯПоэт
Феномен популярности медиафутбола в том, что даже публикация новостей о нем на главной не приносит и 10 комментариев под записью. До Мостового и Загитовой как раком до Китая))
по-твоему все люди собраны на этом сайте? Сейчас другое потребление контента, юношей на спортсе уже почти нет, осознай это
Здоровья погибшим, как говорится. Скучать не будем.
ОтветВечно в бане
Здоровья погибшим, как говорится. Скучать не будем.
Почему-то вспомнилось, что по-албански (не путать с олбанским) "до свидания" - это mirupafshim.
за один зуб ганвеста можно сборы всей лиге оплатить
Как завуалировано он сказал что буки порезали бюджеты. А то читаешь и действительно кажется что была какая то миссия кроме освоения бабла лудоманчиков
ОтветДенис Артаньянов
Как завуалировано он сказал что буки порезали бюджеты. А то читаешь и действительно кажется что была какая то миссия кроме освоения бабла лудоманчиков
У Банки никогда не было партнера-букмекера, но то что не получилось найти нормального рыночного партнера не из беттинга - и правда странно
одно понять не могу, зачем Гасилина постоянно зовут как "эксперта" на Матч ТВ, человек 2 слова связать не может и говорит максимально банальные вещи по поводу каждой игры аля "ну там навесили, ну а нападающий забил", причем с речью проблемы и физически ибо с челюстью проблемы как будто под наркотиками
ОтветТюменский медвежонок
одно понять не могу, зачем Гасилина постоянно зовут как "эксперта" на Матч ТВ, человек 2 слова связать не может и говорит максимально банальные вещи по поводу каждой игры аля "ну там навесили, ну а нападающий забил", причем с речью проблемы и физически ибо с челюстью проблемы как будто под наркотиками
самое смешное, что его еще и каким-то диром взяли в балтику)))
ОтветТюменский медвежонок
одно понять не могу, зачем Гасилина постоянно зовут как "эксперта" на Матч ТВ, человек 2 слова связать не может и говорит максимально банальные вещи по поводу каждой игры аля "ну там навесили, ну а нападающий забил", причем с речью проблемы и физически ибо с челюстью проблемы как будто под наркотиками
Нет, он хорош. А шоу у него отличное вообще
В чем тогда кайф от медиалиги? Казалось бы, играют блогеры по приколу, к тому же команда-мем. Неужели нельзя собраться на турнир бесплатно от души? Ну на дорогу и пиво скинуться кто сколько может.

Но нет, эти игрульки участникам интересны только при спонсировнии от буков))
Когда уже все там окажутся из медиа лиги? Поиграли и хватит
Да всем насрать
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