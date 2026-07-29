«Банка» Гасилина и Фила Воронина пропустит Кубок Медиалиги из-за финансовых проблем. За клуб играли Подшибякина, Нани и Ганвест

«Банка» Гасилина и Фила Воронина пропустит Кубок Лиги из-за финансовых проблем.

ФК «Банка» пропустит осенний Кубок Медиалиги из-за отсутствия финансирования.

Об этом объявили в клубном телеграм-канале:

«Когда в начале 2024 года мы решили создать «Банку», мы и подумать не могли, во что все это выльется.



Команда, которая из сайд-проекта превратилась в автономное, большое шоу. Клуб, который из игры «чисто по фану», превратился в полноценную боевую единицу. Место, которое подарило огромному количеству людей эмоции, друзей и работу.



Так сложилось, что соглашение с партнером, которое должно было длиться до конца года, оборвалось еще в апреле. Своими силами мы довели сезон до конца, все футболисты и штат получили свою зарплату полностью. В дальнейшем нам обещали, что выплаты возобновятся, но ничего не произошло, а найти нового партнера за такой короткий срок попросту невозможно. Нами были выполнены и перевыполнены все обязательства, но случилось то, что случилось.



К сожалению, реалии таковы, что Кубок Лиги нам придется пропустить. Да, мы не представляем, как вы справитесь без нас. Будь мы на месте других команд, мы бы агитировали все клубы скинуться по миллиону на жизнь «Банки».



Мы благодарны абсолютно каждому, кто был причастен к этому проекту. Начиная от «Амкала » и Германа и всех тех, кто приходил в наши ролики и подкидывался на наши приколы до МФЛ, заканчивая каждым, кто прошел с нами путь соревновательного футбола. Спасибо всем нашим партнерам, спасибо Лиге, спасибо Николаю Осипову, каждый человек в медиафутболе внес свой вклад в наше становление.



В этой гонке вооружений мы всегда оставляли место творчеству и невероятным приколам, которые даже спустя время не укладываются у нас в голове. Кубок Лиги 2024, МФЛ-6, Кубок Лиги 2025, НаПике , МФЛ-7 – огромный путь, благодаря которому у каждого, кто связан с медиафутболом останется масса воспоминаний».

ФК «Банка» – медиафутбольный клуб комика Фила Воронина , рэпера Млечного и экс-форварда «Зенита» Алексея Гасилина . Летом 2025-го за клуб выступил экс-хавбек «МЮ» Нани. Также за команду играли бывшая футболистка сборной России Ирина Подшибякина, звезда медиафутбола Прокоп , рэпер Ганвест и другие.

Последним тренером «Банки» стал экс-футболист ЦСКА Александр Гришин. Ранее клуб возглавлял Сергей Овчинников.

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