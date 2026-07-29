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  4. СКА Басты обыграл «Зенит» Пенза в серии пенальти в 1-м раунде Fonbet Кубка России

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СКА Басты обыграл «Зенит» Пенза в серии пенальти в 1-м раунде Fonbet Кубка России
СКА Басты выиграл у «Зенита» из Пензы в 1-м раунде Кубка России.

СКА сыграл в Кубке России впервые с сезона-2023/24.

Игру можно было посмотреть в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’

Кубок России, Путь регионов, 1-й раунд

29 июля, среда

СКА –  «Зенит» Пенза – 2:2 (1:1, 6:5 П)

Голы: 1:0 – Корж (12), 1:1 – Лапша (40, автогол), 2:1 – Сима (66, пенальти), 2:2 – Гейкин (93).

СКА: Бага, Лапша, Теняев, Терри, Герчик, Горовых, Гащенков, Сима, Туга, Хал, Корж.

«Зенит» Пенза: Абрамов, Гейкин, Куракин, Скрыпников, Колесин, Егоров, Петерсон, Камшин, Везиков, Попцов, Белик.

Матч прошел в Москве на стадионе Cosmos Arena.

В октябре 2019 года рэпер Баста приобрел СКА. В начале 2024-го клуб перешел из Второй лиги в Медиалигу.

В седьмом сезоне МФЛ СКА впервые вышел в финал. Весной клуб выиграл медиафутбольный турнир НаПике, который проводится в формате 6 на 6. 

Главный тренер СКА – Андрей Каряка. За команду выступают среди прочих Денис Глушаков, Кирилл Набабкин, Владимир Писарский.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
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Комментарии

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Состав СКА будто ЮСБ из камеди: Гена, Стас, Турбо и Дюша метелкин
ОтветGreen grass
Состав СКА будто ЮСБ из камеди: Гена, Стас, Турбо и Дюша метелкин
Там состав куча бывших игроков ФНЛ в расцвете сил, просто видимо не в кайф ездить на автобусах и жить в двух звёзд отелях
За Зенит из Пензы!
Это что за пенальти? 😂
Ответrgdymfsc9r
Это что за пенальти? 😂
Не смотри на карту! Не смо-три, не смо-три
Корж, лапша, бага…и эту х**ню по матчу еще показывают. жЭсть.
ОтветHazell37
Корж, лапша, бага…и эту х**ню по матчу еще показывают. жЭсть.
Корж - это его полная фамилия. Так что тут мимо абсолютно.
ОтветAlexCavs
Корж - это его полная фамилия. Так что тут мимо абсолютно.
макс?
Как можно всерьёз болеть за команду, у которой в игре Лапша и Корж? Пенза, вперёд!
ОтветArty K.
Как можно всерьёз болеть за команду, у которой в игре Лапша и Корж? Пенза, вперёд!
Корж, например, забил. А ещё, к слову, это его настоящая фамилия. Если хотите докопаться до прозвищ, то сделайте пару кликов перед этим хотя бы.
СКА хотя бы матч за Кубок могли бы провести в Ростове, а не в московском регионе.
ОтветEvgeny Valyaev
СКА хотя бы матч за Кубок могли бы провести в Ростове, а не в московском регионе.
Они, ска, вкладывают в "СКА" иной, ска, рэперский смысл,ска.
ОтветEvgeny Valyaev
СКА хотя бы матч за Кубок могли бы провести в Ростове, а не в московском регионе.
так там никто не хочет видеть это проект пасты, а тут хоть клоунов с бесплатными билетами пригнали
С левой пенкой протащили.
Почему в новости не озвучили прозвище руководителя пензенского Зенита?
Авторы голов: Корж , Лапша, Сима и Гейкин . Будто повзрослевшие Смешарики играли
Блин, что за фамилии у игроков Скабасты? Они все из криминальной среды?!
Ответprus_3
Блин, что за фамилии у игроков Скабасты? Они все из криминальной среды?!
Это искренний футбол. Думаете, у бразильцев реально были фамилии, что на футболках написаны - Пеле, Вава, Зико, Кака, Диди и т.д. Настоящие фамилии их до сих пор мало кто знает.
Может Халк настоящая фамилия? Или Гарринча? Нихера. Халк это зеленый монстр, а Гарринча - маленькая шустрая птичка, настоящая фамилия Гарринчи Мануэл Франсиску дус Сантус.
А как у Халка я и сам не помню точно.
ОтветKarel
Это искренний футбол. Думаете, у бразильцев реально были фамилии, что на футболках написаны - Пеле, Вава, Зико, Кака, Диди и т.д. Настоящие фамилии их до сих пор мало кто знает. Может Халк настоящая фамилия? Или Гарринча? Нихера. Халк это зеленый монстр, а Гарринча - маленькая шустрая птичка, настоящая фамилия Гарринчи Мануэл Франсиску дус Сантус. А как у Халка я и сам не помню точно.
Двойные стандарты. Бразильцев по фамилиям 90%+ болельщиков вообще не узнают. Да и в других странах можно игроков именно с известными прозвищами найти.
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