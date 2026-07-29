СКА Басты обыграл «Зенит» Пенза в серии пенальти в 1-м раунде Fonbet Кубка России

СКА сыграл в Кубке России впервые с сезона-2023/24.
Игру можно было посмотреть в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’.
Кубок России, Путь регионов, 1-й раунд
29 июля, среда
СКА – «Зенит» Пенза – 2:2 (1:1, 6:5 П)
Голы: 1:0 – Корж (12), 1:1 – Лапша (40, автогол), 2:1 – Сима (66, пенальти), 2:2 – Гейкин (93).
СКА: Бага, Лапша, Теняев, Терри, Герчик, Горовых, Гащенков, Сима, Туга, Хал, Корж.
«Зенит» Пенза: Абрамов, Гейкин, Куракин, Скрыпников, Колесин, Егоров, Петерсон, Камшин, Везиков, Попцов, Белик.
Матч прошел в Москве на стадионе Cosmos Arena.
В октябре 2019 года рэпер Баста приобрел СКА. В начале 2024-го клуб перешел из Второй лиги в Медиалигу.
В седьмом сезоне МФЛ СКА впервые вышел в финал. Весной клуб выиграл медиафутбольный турнир НаПике, который проводится в формате 6 на 6.
Главный тренер СКА – Андрей Каряка. За команду выступают среди прочих Денис Глушаков, Кирилл Набабкин, Владимир Писарский.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Комментарии
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Может Халк настоящая фамилия? Или Гарринча? Нихера. Халк это зеленый монстр, а Гарринча - маленькая шустрая птичка, настоящая фамилия Гарринчи Мануэл Франсиску дус Сантус.
А как у Халка я и сам не помню точно.