СКА Басты обыграл «Зенит» Пенза в серии пенальти в 1-м раунде Fonbet Кубка России

СКА Басты выиграл у «Зенита» из Пензы в 1-м раунде Кубка России.

СКА сыграл в Кубке России впервые с сезона-2023/24.

Игру можно было посмотреть в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’ .

Кубок России, Путь регионов, 1-й раунд

29 июля, среда

СКА – «Зенит» Пенза – 2:2 (1:1, 6:5 П)

Голы : 1:0 – Корж (12), 1:1 – Лапша (40, автогол), 2:1 – Сима (66, пенальти), 2:2 – Гейкин (93).

СКА : Бага, Лапша, Теняев, Терри, Герчик, Горовых, Гащенков, Сима, Туга, Хал, Корж.

«Зенит» Пенза : Абрамов, Гейкин, Куракин, Скрыпников, Колесин, Егоров, Петерсон, Камшин, Везиков, Попцов, Белик.

Матч прошел в Москве на стадионе Cosmos Arena.

В октябре 2019 года рэпер Баста приобрел СКА. В начале 2024-го клуб перешел из Второй лиги в Медиалигу .

В седьмом сезоне МФЛ СКА впервые вышел в финал. Весной клуб выиграл медиафутбольный турнир НаПике , который проводится в формате 6 на 6.

Главный тренер СКА – Андрей Каряка . За команду выступают среди прочих Денис Глушаков , Кирилл Набабкин , Владимир Писарский .

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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