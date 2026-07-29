«Мостолес» Прокопа вышел в 1/4 финала клубного ЧМ Кингс Лиги. У россиянина 0+0 за два матча на турнире
«Мостолес» российского медиафутболиста Прокопа вышел в 1/4 финала клубного чемпионата мира Кингс Лиги.
Испанский клуб обыграл итальянский Stallions (9:7) и напрямую вышел в четвертьфинал турнира.
Напомним, в первом раунде клубного ЧМ Кингс Лиги «Мостолес» переиграл колумбийский Aniquiladores FC (6:3).
«Мостолес» – победитель регулярного чемпионата испанской Кингс Лиги.
23-летний экс-полузащитник 2Drots и «Амкала» Прокоп пока не отметился результативными действиями на турнире.
Кингс ЧМ проходит в Италии. Финал турнира состоится 1 августа.
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Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Kings League
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