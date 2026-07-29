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«Мостолес» Прокопа вышел в 1/4 финала клубного ЧМ Кингс Лиги. У россиянина 0+0 за два матча на турнире

«Мостолес» российского медиафутболиста Прокопа вышел в 1/4 финала клубного чемпионата мира Кингс Лиги.

Испанский клуб обыграл итальянский Stallions (9:7) и напрямую вышел в четвертьфинал турнира.

Напомним, в первом раунде клубного ЧМ Кингс Лиги «Мостолес» переиграл колумбийский Aniquiladores FC (6:3).

«Мостолес» – победитель регулярного чемпионата испанской Кингс Лиги. 

23-летний экс-полузащитник 2Drots и «Амкала» Прокоп пока не отметился результативными действиями на турнире.

Кингс ЧМ проходит в Италии. Финал турнира состоится 1 августа.

Какая зарплата у звезды медиафутбола? В турнире Пике меньше, чем в России 💸

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Kings League

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