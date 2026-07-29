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«Красное Знамя-СиндЕкат» обыграл «Московская Застава-Кристалл» в 1-м раунде Пути регионов Кубка России
«Красное Знамя-СиндЕкат» обыграл «Московская Застава-Кристалл» в Кубке России.

ФК «Красное Знамя» объединился с медиафутбольным клубом «СиндЕкат» для совместного участия в FONBET Кубке России.

Кубок России, Путь регионов, 1-й раунд

29 июля, среда

«Московская Застава-Кристалл» – «Красное Знамя-СиндЕкат» – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Бровчук (5, автогол), 1:1 – Титов (7), 1:2 – Герасимов (20), 1:3 – Доронин (71), 2:3 – Годзоев (86).

«Московская Застава-Кристалл»: Жарков, Бровчук, Годзоев, Исаков, Кацельник, Комячилов, Коняев, Миклин, Посохов, Титов, Филинцов.

«Красное Знамя-СиндЕкат»: Арапов, Герас, Пономарев, Лоскутов, Пустовитенко, Доронин, Аксенов, Ершов, Кашперский, Подберезкин, Бушуев.

Матч прошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Нова Арена».

«СиндЕкат» – медиафутбольный клуб из Екатеринбурга, выступающий в WINLINE Медиалиге. За команду играют среди прочих экс-игроки «Урала» Вячеслав Подберезкин, Алексей Герасимов, Дмитрий Арапов, Артем Фидлер и другие. «СиндЕкат» является бронзовым призером МФЛ-6 и финалистом Кубка Лиги-2025.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Возвращение Смолова, Ари и стримеров, последний матч Кудряшова. Новый поход медиаклубов в Кубке

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
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