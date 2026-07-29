Президент 2Drots Некит: «Мы способны претендовать на победу в Кубке России. Я кидаю вызов «Зениту» – предлагаю им закинуть бабок РФС и запихнуть нас в группу с клубами РПЛ»

Президент 2Drots Некит: мы способны претендовать на победу в Кубке России.

Президент 2Drots Некит высказался о перспективах 2D в FONBET Кубке России.

– Как думаешь, на что вы способны претендовать в Кубке России?

– Я думаю, мы способны претендовать на победу в Кубке России. Я кидаю вызов «Зениту ». Предлагаю им закинуть РФС бабок и сразу запихнуть 2Drots в группу с клубами РПЛ . Тогда мы дойдем до РПЛ.

А так, шаг за шагом. «Орел» прилетел на Cosmos Arena. Пацаны молодцы, тяжело играть.

После поражения «Космосу» в прошлом году я понял, что каждая команда в Кубке России тяжелая. Следующий матч в Саранске – там киллеры, они любят укусить. Возьмем Биги и 5 автоматов, – сказал Некит.

Напомним, 2Drots обыграли «Орел» (2:0) в 1-м раунде Пути регионов Кубка России. За клуб сыграл стример Анар Абдуллаев .

Во втором раунде 2D сыграют против «Шумбрат».

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