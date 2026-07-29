Президент 2Drots Некит: «Мы способны претендовать на победу в Кубке России. Я кидаю вызов «Зениту» – предлагаю им закинуть бабок РФС и запихнуть нас в группу с клубами РПЛ»

Президент 2Drots Некит высказался о перспективах 2D в FONBET Кубке России.
– Как думаешь, на что вы способны претендовать в Кубке России?
– Я думаю, мы способны претендовать на победу в Кубке России. Я кидаю вызов «Зениту». Предлагаю им закинуть РФС бабок и сразу запихнуть 2Drots в группу с клубами РПЛ. Тогда мы дойдем до РПЛ.
А так, шаг за шагом. «Орел» прилетел на Cosmos Arena. Пацаны молодцы, тяжело играть.
После поражения «Космосу» в прошлом году я понял, что каждая команда в Кубке России тяжелая. Следующий матч в Саранске – там киллеры, они любят укусить. Возьмем Биги и 5 автоматов, – сказал Некит.
Напомним, 2Drots обыграли «Орел» (2:0) в 1-м раунде Пути регионов Кубка России. За клуб сыграл стример Анар Абдуллаев.
Во втором раунде 2D сыграют против «Шумбрат».
Выход стримера в Кубке – разочарование. Но для 2Drots есть шикарная идея перформанса
2Drots легко прошли раунд Кубка: стример отыграл 18 минут, Кудряшов провел прощальный матч
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Президент клуба с тюремной погремушкой для умственно отсталых
Поток шизофазии из уст многоуважаемого человека: "Киллеры, которые любят укусить", таких сразу галоперидолом заливать надо
Источник: телеграм-канал журналиста (!!!!!!) Севастиана Терлецкого. Новость с тегом "Зенит" наверняка такой же "журналист" опубликовал