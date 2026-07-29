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  4. Президент 2Drots Некит: «Мы способны претендовать на победу в Кубке России. Я кидаю вызов «Зениту» – предлагаю им закинуть бабок РФС и запихнуть нас в группу с клубами РПЛ»

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Президент 2Drots Некит: «Мы способны претендовать на победу в Кубке России. Я кидаю вызов «Зениту» – предлагаю им закинуть бабок РФС и запихнуть нас в группу с клубами РПЛ»
Президент 2Drots Некит: мы способны претендовать на победу в Кубке России.

Президент 2Drots Некит высказался о перспективах 2D в FONBET Кубке России.

– Как думаешь, на что вы способны претендовать в Кубке России?

– Я думаю, мы способны претендовать на победу в Кубке России. Я кидаю вызов «Зениту». Предлагаю им закинуть РФС бабок и сразу запихнуть 2Drots в группу с клубами РПЛ. Тогда мы дойдем до РПЛ.

А так, шаг за шагом. «Орел» прилетел на Cosmos Arena. Пацаны молодцы, тяжело играть.

После поражения «Космосу» в прошлом году я понял, что каждая команда в Кубке России тяжелая. Следующий матч в Саранске – там киллеры, они любят укусить. Возьмем Биги и 5 автоматов, – сказал Некит.

Напомним, 2Drots обыграли «Орел» (2:0) в 1-м раунде Пути регионов Кубка России. За клуб сыграл стример Анар Абдуллаев.

Во втором раунде 2D сыграют против «Шумбрат».

Выход стримера в Кубке – разочарование. Но для 2Drots есть шикарная идея перформанса

2Drots легко прошли раунд Кубка: стример отыграл 18 минут, Кудряшов провел прощальный матч

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого
logoЗенит
logoРФС
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
Анар Абдуллаев
logoНекит 2Drots
logoFONBET Кубок России
logoWinline Медиалига
logo2Drots

Комментарии

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Куда смотрит госнаркоконтроль?
Предлагаю Зениту закинуть бабок РФС и запихнуть всю Медиалигу в психушку
"Закинуть бабок", "запихнуть", "кидаю вызов" - кто эти недоразвитые?! И нахрена они нужны в Кубке, такие убогие?! )
Кто это вообще?
ОтветIceBear27
Кто это вообще?
Какой-то дол**ёб из медиаго*на.
ОтветIceBear27
Кто это вообще?
по всему видно, не кит. И даже не дельфин. Килька какая-то
А чё сразу вызов Зениту? Обладатель Кубка- Спартак, вот и бросай ему свой вызов. И бабки тоже пусть Спартак закидывает чтоб вас куда то там запихнули. А то взяли моду по любому поводу приплетать себя к Зениту. Так что давайте к своим скандальным близнецам поближе- к КБ. А от Зенита держитесь подальше даже в медиа пространстве.
Статья 33, часть 4 УК РФ - "подстрекательство к преступлению".
В этой новости прекрасно всё:

Президент клуба с тюремной погремушкой для умственно отсталых
Поток шизофазии из уст многоуважаемого человека: "Киллеры, которые любят укусить", таких сразу галоперидолом заливать надо
Источник: телеграм-канал журналиста (!!!!!!) Севастиана Терлецкого. Новость с тегом "Зенит" наверняка такой же "журналист" опубликовал
ФСБ подсуетитесь тут про автоматы
ОтветАлександр Васильевич
ФСБ подсуетитесь тут про автоматы
А еще пять мотоциклетов с пулеметами.
Так сами закиньте бабок РФС и посмотрите, что будет
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