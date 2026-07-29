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  4. Федор Кудряшов: «Иногда я выключаю РПЛ и включаю Медиалигу. Вторые таймы в медиафутболе намного интереснее, чем РПЛ»

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Федор Кудряшов: «Иногда я выключаю РПЛ и включаю Медиалигу. Вторые таймы в медиафутболе намного интереснее, чем РПЛ»
Федор Кудряшов: иногда я выключаю РПЛ и включаю Медиалигу.

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов считает, что вторые таймы матчей WINLINE Медиалиги интереснее смотреть, чем игры РПЛ.

– Какое твое главное воспоминание из медиафутбола?

– Когда я приходил в Медиалигу, то скептически относился к ней. Но сейчас я могу с уверенностью сказать, что вторые таймы Медиалиги намного интереснее, чем смотреть РПЛ. Честно! Особенно концовки, когда есть красный мяч, двенадцатый игрок. Эмоции в Медиалиге в концовках намного круче, чем в РПЛ.

Я иногда смотрел матчи Медиалиги, которые шли параллельно РПЛ. И я выключал РПЛ, включал медиафутбол, и там было интереснее. Эмоции очень крутые! – сказал Кудряшов.

Напомним, 39-летний защитник 2Drots объявил о завершении игровой карьеры после матча первого раунда FONBET Кубка России в Пути регионов против «Орла» (2:0).

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Некласико»
logoWinline Медиалига
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logo2Drots
logoФедор Кудряшов

Комментарии

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Федор Кудряшов: иногда я перестаю пить чай и начинаю пить водку. Водка намного интереснее, чем чай.
Я иногда выключаю медиалигу , и выхожу во двор посмотреть, как школьники играют на ж.пы … Там заруба такая , что финал ЛЧ нервно прикуривает в стороне )))
особенно когда за рекламу этого букмекеры платят
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