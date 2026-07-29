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Кудряшов о главном воспоминании в карьере: «Когда Акинфеев отбил пенальти против Испании на ЧМ-2018. Неописуемая радость»
Кудряшов: когда Акинфеев отбил пенальти против Испании была неописуемая радость.

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов назвал главное воспоминание в своей карьере. 

Напомним, 39-летний защитник 2Drots объявил о завершении игровой карьеры после матча первого раунда FONBET Кубка России в Пути регионов против «Орла» (2:0).

– Великая карьера подошла к концу.

– Ну не великая. Просто неплохая карьера. Вроде профкарьеру закончил в Воронеже, но такого матча прощального не было. А сейчас удалось провести заключительный матч с профессиональным клубом. Очень рад, что команда победила, а я помог пройти в следующий раунд.

– Главное воспоминание из последнего матча в карьере?

– Это то, что было после матча – скандирование болельщиков, огромное им спасибо. И команда качала меня! Неожиданно и приятно. Очень тепло ребята все проводили, даже стало немножко грустно.

– Главное воспоминание за всю карьеру?

– 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Испанией. Момент, когда Игорь Акинфеев отбивает решающий пенальти. Неописуемая радость, – сказал Кудряшов.

Выход стримера в Кубке – разочарование. Но для 2Drots есть шикарная идея перформанса

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Некласико»
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Комментарии

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Ну ещё бы, Игорян тогда "одной левой" - десяток средних паспортистов, сделал четверьтфиналистами ЧМ. И подарил жирных контрактов на 2-3 года.
ОтветАртур Филоненко
Ну ещё бы, Игорян тогда "одной левой" - десяток средних паспортистов, сделал четверьтфиналистами ЧМ. И подарил жирных контрактов на 2-3 года.
Будь добрее что ли. Мы тогда все были безумно счастливы и без всяких контрактов.
Ответpa1eo1og
Будь добрее что ли. Мы тогда все были безумно счастливы и без всяких контрактов.
Все были счастливы, а некоторые еще и поимели с того, к чему собственно имеют второстепенное отношение, как тот же Кудряшов.
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