Кудряшов о главном воспоминании в карьере: «Когда Акинфеев отбил пенальти против Испании на ЧМ-2018. Неописуемая радость»

Кудряшов: когда Акинфеев отбил пенальти против Испании была неописуемая радость.

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов назвал главное воспоминание в своей карьере.

Напомним, 39-летний защитник 2Drots объявил о завершении игровой карьеры после матча первого раунда FONBET Кубка России в Пути регионов против «Орла» (2:0).

– Великая карьера подошла к концу.

– Ну не великая. Просто неплохая карьера. Вроде профкарьеру закончил в Воронеже, но такого матча прощального не было. А сейчас удалось провести заключительный матч с профессиональным клубом. Очень рад, что команда победила, а я помог пройти в следующий раунд.

– Главное воспоминание из последнего матча в карьере?

– Это то, что было после матча – скандирование болельщиков, огромное им спасибо. И команда качала меня! Неожиданно и приятно. Очень тепло ребята все проводили, даже стало немножко грустно.

– Главное воспоминание за всю карьеру?

– 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Испанией. Момент, когда Игорь Акинфеев отбивает решающий пенальти. Неописуемая радость, – сказал Кудряшов.

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