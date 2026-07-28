2Drots обыграл «Орел» в 1-м раунде Кубка России – 2:0. Стример Анар дебютировал за 2D
2Drots обыграл «Орел» в 1-м раунде Кубка России.
Медиафутбольный клуб 2Drots стартовал в FONBET Кубке России матчем против «Орла».
Стример Анар Абдуллаев (1,4 млн подписчиков на твиче) вышел в стартовом составе 2D. Он был заменен на 19 минуте.
Игру можно было посмотреть в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’.
Кубок России, 1-й раунд
28 июля, вторник
2Drots – «Орел» – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Мазуров (29), 2:0 – Черномырдин (38).
Удаление: Фролов (92).
2Drots: Ландаков, Токарев, Чежия, Кудряшов, Черномырдин, Дроздов, Манаев, Абрамян, Мазуров, Абдуллаев, Фролов
«Орел»: Земсков, Агаханов, Хмелевской, Сокол, Ушаков, Киселев, Набатов, Гордиенко, Фатеев, Арсентьев, Ошкин
Матч прошел в Москве на стадионе Cosmos Arena.
У 2Drots стример в старте на Кубок России: мечтают повторить чудо-успех «Амкала»
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Спортс’’
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