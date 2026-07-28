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2Drots обыграл «Орел» в 1-м раунде Кубка России – 2:0. Стример Анар дебютировал за 2D
2Drots обыграл «Орел» в 1-м раунде Кубка России.

Медиафутбольный клуб 2Drots стартовал в FONBET Кубке России матчем против «Орла».

Стример Анар Абдуллаев (1,4 млн подписчиков на твиче) вышел в стартовом составе 2D. Он был заменен на 19 минуте.

Игру можно было посмотреть в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’

Кубок России, 1-й раунд

28 июля, вторник

2Drots – «Орел» – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мазуров (29), 2:0 – Черномырдин (38). 

Удаление: Фролов (92).

2Drots: Ландаков, Токарев, Чежия, Кудряшов, Черномырдин, Дроздов, Манаев, Абрамян, Мазуров, Абдуллаев, Фролов

«Орел»: Земсков, Агаханов, Хмелевской, Сокол, Ушаков, Киселев, Набатов, Гордиенко, Фатеев, Арсентьев, Ошкин

Матч прошел в Москве на стадионе Cosmos Arena.

У 2Drots стример в старте на Кубок России: мечтают повторить чудо-успех «Амкала»

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Спортс’’
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Комментарии

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Та хоть Анал,это кто вообще?
Вперед ОРЁЛ!!!
У них сам Черномырдин в составе,а они про какого-то Анала пишут
ОтветMolot19871
У них сам Черномырдин в составе,а они про какого-то Анала пишут
В следующем туре Ельцина воскресят
Опять эта дыра в воротах Орла, как в прошлом году! Чисто рандомный мужик с улицы, пускает в ближний с острого угла!
ОтветPalacio8
Опять эта дыра в воротах Орла, как в прошлом году! Чисто рандомный мужик с улицы, пускает в ближний с острого угла!
Есть подозрение, что рандомный мужик потащил бы такое 🤷🏼‍♂️
Насколько у нас медийный медиафутбол если наличие в составе медийной личности выдают за новость)
Не пиарьте этого бездаря, который людей вообще не уважает. Ситуации в Казахстане и Грузии тому подтверждение
ОтветVladimir_TheGreat
Не пиарьте этого бездаря, который людей вообще не уважает. Ситуации в Казахстане и Грузии тому подтверждение
А в Грузии что было?
ОтветLeon4ik
А в Грузии что было?
Шарахался от украинских флагов как полупокер… 🤦🏼‍♂️
Черномырдин после поражения скажет: хотели как лучше, получилось как всегда
Ответagentkuper
Черномырдин после поражения скажет: хотели как лучше, получилось как всегда
И добавит, идите в...й!
Спортс, у вас опечатка, там не Р, а Л.
Третий год подряд сливают медиакалу, молодцы, орловчане, здесь всё стабильно
Орёл вперёд!!! Давайте зелёно-белые!!!
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