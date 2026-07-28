2Drots обыграл «Орел» в 1-м раунде Кубка России – 2:0. Стример Анар дебютировал за 2D

2Drots обыграл «Орел» в 1-м раунде Кубка России.

Медиафутбольный клуб 2Drots стартовал в FONBET Кубке России матчем против «Орла».

Стример Анар Абдуллаев (1,4 млн подписчиков на твиче) вышел в стартовом составе 2D. Он был заменен на 19 минуте.

Игру можно было посмотреть в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’ .

Кубок России, 1-й раунд

28 июля, вторник

2Drots – «Орел» – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мазуров (29), 2:0 – Черномырдин (38).

Удаление : Фролов (92).

2Drots : Ландаков, Токарев, Чежия, Кудряшов, Черномырдин, Дроздов, Манаев, Абрамян, Мазуров, Абдуллаев, Фролов

«Орел» : Земсков, Агаханов, Хмелевской, Сокол, Ушаков, Киселев, Набатов, Гордиенко, Фатеев, Арсентьев, Ошкин

Матч прошел в Москве на стадионе Cosmos Arena.

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