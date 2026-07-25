На аргентинском ТВ собрали сборную хейтеров Аргентины. В нее вошли мэр Нью-Йорка, президент Мексики, порноактриса Миа Халифа, IShowSpeed и Пирс Морган
На аргентинском ТВ собрали сборную хейтеров Аргентины.
На аргентинском телевидении составили символическую сборную хейтеров сборной Аргентины.
В эфире канала Todo Noticias известных людей, которые, по мнению редакции, негативно относятся к стране или регулярно ее критикуют, расставили на футбольном поле, оформив их в виде символической команды.
В сборную хейтеров Аргентины вошли мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, президент Мексики Клаудия Шейнбаум, испанская певица Розалия, американский актер Сэмюэл Л. Джексон, чилийский актер Педро Паскаль, американский стример IShowSpeed, испанский стример Ибай, египетский тренер Хоссам Хассан, ливанская порноактриса Миа Халифа и английский журналист Пирс Морган.
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Опубликовал: Никита Внучков
Источник: TN
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