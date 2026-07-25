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  4. На аргентинском ТВ собрали сборную хейтеров Аргентины. В нее вошли мэр Нью-Йорка, президент Мексики, порноактриса Миа Халифа, IShowSpeed и Пирс Морган

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На аргентинском ТВ собрали сборную хейтеров Аргентины. В нее вошли мэр Нью-Йорка, президент Мексики, порноактриса Миа Халифа, IShowSpeed и Пирс Морган
На аргентинском ТВ собрали сборную хейтеров Аргентины.

На аргентинском телевидении составили символическую сборную хейтеров сборной Аргентины.

В эфире канала Todo Noticias известных людей, которые, по мнению редакции, негативно относятся к стране или регулярно ее критикуют, расставили на футбольном поле, оформив их в виде символической команды.

В сборную хейтеров Аргентины вошли мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, президент Мексики Клаудия Шейнбаум, испанская певица Розалия, американский актер Сэмюэл Л. Джексон, чилийский актер Педро Паскаль, американский стример IShowSpeed, испанский стример Ибай, египетский тренер Хоссам Хассан, ливанская порноактриса Миа Халифа и английский журналист Пирс Морган.

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Опубликовал: Никита Внучков
Источник: TN
logoСборная Аргентины по футболу
logoIShowSpeed
logoХоссам Хассан
logoПирс Морган
контент
logoЧемпионат мира по футболу
logoИбай «Ibai» Льянос
телевидение
logoСборная Египта по футболу

Комментарии

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У них дыра в полузащите
ОтветOleg Nikolaev
У них дыра в полузащите
Да и в защите тоже)
ОтветOleg Nikolaev
У них дыра в полузащите
Три дыры. Ещё две в воротах и нападении. Просто не сразу бросаются в глаза.
ГномГномыча забыли, хотя это такая пешка, что смешно)))
Ответbezsugar
ГномГномыча забыли, хотя это такая пешка, что смешно)))
он в молодежном составе)
вместе с ЛайонХартом, жжекой и Настоящим человеком)
Ответbezsugar
ГномГномыча забыли, хотя это такая пешка, что смешно)))
Просто в Аргентине не читают СЭ🤣
- Алло! Телевиденье? Это программа «ж.пой к деревне»?
- Нет, это программа «лицом к городу»!
- Ну, а к деревне-то чем?
Самый четкий в этом списке - тренер Египта. Вылетел от Аргентины, обиделся и стал хейтером). Так сказать, напрямую потерпевший. Остальные левые люди просто от безделья что то начали разгонять против Аргентины. Или в качестве популизма. Не хейтеры, а хайпожоры).
Ответagentkuper
Самый четкий в этом списке - тренер Египта. Вылетел от Аргентины, обиделся и стал хейтером). Так сказать, напрямую потерпевший. Остальные левые люди просто от безделья что то начали разгонять против Аргентины. Или в качестве популизма. Не хейтеры, а хайпожоры).
Ну Пирс-то как раз не от безделья, это его прямая работа)
Сначала по фруктовому направлению, а потом ещё и за державу обидно стало. И получилось даже прикрыться😼
Ответagentkuper
Самый четкий в этом списке - тренер Египта. Вылетел от Аргентины, обиделся и стал хейтером). Так сказать, напрямую потерпевший. Остальные левые люди просто от безделья что то начали разгонять против Аргентины. Или в качестве популизма. Не хейтеры, а хайпожоры).
Президент Мексики, звезда голливуда и уж тем более известная порноактриса будут хайпожорить на этих аргентинских горемыках? Ну, что за чушь.
Заходят как-то в бар Сэмюэл Л. Джексон, Пирс Морган и Миа Халифа...
ОтветAlex Tarakanoff
Заходят как-то в бар Сэмюэл Л. Джексон, Пирс Морган и Миа Халифа...
И вместо меню читают воук повестку!
ОтветAlex Tarakanoff
Заходят как-то в бар Сэмюэл Л. Джексон, Пирс Морган и Миа Халифа...
...и как давай орать: аргентинцы -пи..ры!... Иначе присутствие порноактрисы необъяснимо.
Мощная команда собралась,ничуть не хуже испанцев.
ОтветТимак Капарзо
Мощная команда собралась,ничуть не хуже испанцев.
Хотя хуже некуда
Азербайджанского гнома забыли, а вообще ну и разношерстная компашка! Ливанская порнушница, кристинкин глор лакей, старина Ли Джексон! Их всех на смену Пирло и ко в известную рекламу! «Хоть по всему миру мы и далеко, но Аргентину мочить мы будем все равно»!
Пирса Моргана дважды включили что-ли?
Теневой там явно Авейру.. Гадит из "засады".. Лайками.. 🤣
это всё ради Халифы и испанского стримера?
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