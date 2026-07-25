На аргентинском ТВ собрали сборную хейтеров Аргентины. В нее вошли мэр Нью-Йорка, президент Мексики, порноактриса Миа Халифа, IShowSpeed и Пирс Морган

На аргентинском ТВ собрали сборную хейтеров Аргентины.

На аргентинском телевидении составили символическую сборную хейтеров сборной Аргентины .

В эфире канала Todo Noticias известных людей, которые, по мнению редакции, негативно относятся к стране или регулярно ее критикуют, расставили на футбольном поле, оформив их в виде символической команды.

В сборную хейтеров Аргентины вошли мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, президент Мексики Клаудия Шейнбаум, испанская певица Розалия, американский актер Сэмюэл Л. Джексон, чилийский актер Педро Паскаль, американский стример IShowSpeed , испанский стример Ибай, египетский тренер Хоссам Хассан , ливанская порноактриса Миа Халифа и английский журналист Пирс Морган .

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