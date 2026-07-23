Медиалига введет ставки. Появятся специальный комитет, полиграф и профессиональные судьи, команды смогут рекламировать своих партнеров

В Медиалиге появятся ставки.

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов подтвердил журналисту Ивану Карпову, что ставки в лиге будут введены осенью 2026-го – весной 2027-го. В настоящий момент МФЛ получает необходимые документы и решает организационные вопросы.

В Медиалиге появятся:

• Полиграф для проверки судей и футболистов на предмет договорных или подозрительных игр;

• Комитет, проверяющий игры на честность. За помощью обратятся в РФС, у которого есть опыт работы с договорными матчами и играми спортсменов на тотализаторе;

• Профессиональные арбитры из различных региональных федераций футбола.

Также Медиалига даст командам разрешение рекламировать букмекерских партнеров во время матчей.

«Теперь условные «Броуки» (партнер BetBoom – прим. Спортс’‘) могут просить лигу включать рекламные ролики их спонсоров в трансляции или размещать рекламу на LED-щитах. Раньше это было позволено лишь лиге, а теперь и ее участникам. Осипов считает, что это приведет к росту рекламных контрактов команд», – написал Карпов.

Медиалига не входит в систему профессиональных лиг, у лиги нет своей спортивной федерации, поэтому ставить на матчи в легальных российских БК нельзя.

Почему на Медиалигу нет ставок? И помогут ли они спасти медиафутбол?