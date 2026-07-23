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Медиалига введет ставки. Появятся специальный комитет, полиграф и профессиональные судьи, команды смогут рекламировать своих партнеров
В Медиалиге появятся ставки.

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов подтвердил журналисту Ивану Карпову, что ставки в лиге будут введены осенью 2026-го – весной 2027-го. В настоящий момент МФЛ получает необходимые документы и решает организационные вопросы.

В Медиалиге появятся:

• Полиграф для проверки судей и футболистов на предмет договорных или подозрительных игр;

• Комитет, проверяющий игры на честность. За помощью обратятся в РФС, у которого есть опыт работы с договорными матчами и играми спортсменов на тотализаторе;

• Профессиональные арбитры из различных региональных федераций футбола.

Также Медиалига даст командам разрешение рекламировать букмекерских партнеров во время матчей.

«Теперь условные «Броуки» (партнер BetBoom – прим. Спортс’‘) могут просить лигу включать рекламные ролики их спонсоров в трансляции или размещать рекламу на LED-щитах. Раньше это было позволено лишь лиге, а теперь и ее участникам. Осипов считает, что это приведет к росту рекламных контрактов команд», – написал Карпов.

Медиалига не входит в систему профессиональных лиг, у лиги нет своей спортивной федерации, поэтому ставить на матчи в легальных российских БК нельзя.

Почему на Медиалигу нет ставок? И помогут ли они спасти медиафутбол?

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoРФС
Иван Карпов
logoСтавки на спорт
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
Ставки на футбол

Комментарии

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Николай Осипов: «Пока я в лиге – ставок не будет»

Получается, очередной балабол? )
ОтветVictorVallecano
Николай Осипов: «Пока я в лиге – ставок не будет» Получается, очередной балабол? )
Как говорит молодежь - воздухан.
ОтветVictorVallecano
Николай Осипов: «Пока я в лиге – ставок не будет» Получается, очередной балабол? )
«Если не переобуваться, то будут вонять ноги»
Все правильно, последние соки выжать с фактически угасшего проекта. Типичный постсоветский бизнес.
Интересно, какой средний возраст поклонников этой помойки. Лет 15? СК вообще не хочет внимание на это шапито обратить? Ну не смешно же уже. Это говно существует же только ради наживы на малолетках. Ничего не понимаю...
ОтветAlex Tarakanoff
Интересно, какой средний возраст поклонников этой помойки. Лет 15? СК вообще не хочет внимание на это шапито обратить? Ну не смешно же уже. Это говно существует же только ради наживы на малолетках. Ничего не понимаю...
Малолетки формируют устойчивый спрос. А лудикам средних лет уже все равно, на что ставить, они больные, ну правда
ОтветAlex Tarakanoff
Интересно, какой средний возраст поклонников этой помойки. Лет 15? СК вообще не хочет внимание на это шапито обратить? Ну не смешно же уже. Это говно существует же только ради наживы на малолетках. Ничего не понимаю...
медиалига помойка, конечно, но при чем тут СК? На что им там смотреть? Каков предмет интереса СК там может быть?
переименовывайтесь уже в бетлига
Напомню буки кричали после закончиков новых что грааабють денег нетуть, всё отрасль закроется! Даже целое слезливое интервью дали по этому поводу на спортсе)))) аванесов или как там его)))

Прошло полгода. Буки вздохнули поплевали на мозолистые ладошки и приступили к стрижке овец ещё усерднее))))
рай для буков, золотые горы на договорнячках💰
Ахахаха, ну да. Как же будут обувать малолеток теперь. Ну и поделом.
Буки запускают договорняки. Забавно)
Даже законченный лудоман наверно не будет ставить на медиалигу,чисто отмыть деньги нужным людям,через выигрышные ставки
... А вместо паузы на водопой - пауза на перекур. И табачные спонсоры подтянутся.
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Почему на Медиалигу нет ставок? И помогут ли они спасти медиафутбол?
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