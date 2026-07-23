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  4. Федор Смолов: «У меня сейчас свободных дней полно. Это не связано с тем, что я не сел в тюрьму»

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Федор Смолов: «У меня сейчас свободных дней полно. Это не связано с тем, что я не сел в тюрьму»
Федор Смолов: свободных дней полно, это не связано с тем, что я не сел в тюрьму.

Бывший нападающий «Краснодара», «Динамо» и «БроукБойз» Федор Смолов на подкасте Smol Talk с хоккеистом «Миннесоты» Кириллом Капризовым рассказал, что сейчас у него много свободного времени.

Смолов: «Спасибо, что согласился прийти. Рад тебя видеть».

Капризов: «Спасибо, что позвал».

Смолов: «Мы с тобой два года как договорились [записать подкаст]».

Капризов: «Да. Повезло, что я сейчас прилетел. Есть свободные дни и у тебя».

Смолов: «У меня сейчас свободных дней полно, кстати. Это не связано с тем, что я не сел в тюрьму».

В сентябре прошлого года в отношении экс-форварда сборной России было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». 18 марта стало известно, что прокуратура утвердила обвинения, футболисту могло грозить до трех лет лишения свободы. 31 марта сообщалось, что Смолов примирился с пострадавшим в драке и выплатит ему 4 млн рублей. 3 апреля суд прекратил дело в связи с примирением сторон.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: подкаст Федора Смолова Smol Talk
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Комментарии

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У сборной России на ЧМ-2018 тоже свободные дни появились. И это связано со Смоловым
ОтветBartez1986
У сборной России на ЧМ-2018 тоже свободные дни появились. И это связано со Смоловым
Не факт
ОтветBartez1986
У сборной России на ЧМ-2018 тоже свободные дни появились. И это связано со Смоловым
У Федора Смолова родилась темнокожая дочка, и он решил назвать её Паненка-Паненка Смолова
"Интересный вы человек! Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе!" ("Золотой теленок").
Ответlus
"Интересный вы человек! Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе!" ("Золотой теленок").
да-да))))
Ответlus
"Интересный вы человек! Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе!" ("Золотой теленок").
Плюс за знание классики)
"То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка"
Ответmaks44
"То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка"
Если ты смелый(когда выпьешь), наглый и загарелый
Нары тебя зовут
Нары зовут..
А о чем этот пост?
Ответp7hjhk9r9q
А о чем этот пост?
ахахаха хорош!
Ответp7hjhk9r9q
А о чем этот пост?
Пишу этот пост острый, пишу и чувствую
Что писать этот пост непросто, будет грустно
Этот пост о друге, о муже, отце
Я его почтовый адрес оставлю в конце
Что произошло не волнует никого
А человеку ни за что приговор
Если и были надежды на справедливость в суде
То теперь их конечно ни у кого нет
Судья дала столько сколько запросил прокурор
Не виновного на шконку, сама на курорт
Полтора года тянулся процесс который не побороть
Мне намекнули мол ты будешь лезть тебя возьмём в оборот©
в тюрьме бы не было свободных дней)
ОтветАртур88
в тюрьме бы не было свободных дней)
Смотря какая призон, смотря какая джейл.
ОтветРенат Ильясов
Смотря какая призон, смотря какая джейл.
Ивнинг в хату
Интересно что у него в голове ? Играл бы себе в контр страйк , и не отсвечивал
Отдыхай, Фёдор! Ты сильно вложился в тот пенальти!
Кстати, в тюрьме свободного времени было бы ещё больше
И тут умом блеснул. Зачем было последнее говорить... 🙉
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