Федор Смолов: «У меня сейчас свободных дней полно. Это не связано с тем, что я не сел в тюрьму»

Федор Смолов: свободных дней полно, это не связано с тем, что я не сел в тюрьму.

Бывший нападающий «Краснодара», «Динамо» и «БроукБойз» Федор Смолов на подкасте Smol Talk с хоккеистом «Миннесоты» Кириллом Капризовым рассказал, что сейчас у него много свободного времени.

Смолов : «Спасибо, что согласился прийти. Рад тебя видеть».

Капризов : «Спасибо, что позвал».

Смолов : «Мы с тобой два года как договорились [записать подкаст]».

Капризов : «Да. Повезло, что я сейчас прилетел. Есть свободные дни и у тебя».

Смолов : «У меня сейчас свободных дней полно, кстати. Это не связано с тем, что я не сел в тюрьму».

В сентябре прошлого года в отношении экс-форварда сборной России было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». 18 марта стало известно, что прокуратура утвердила обвинения, футболисту могло грозить до трех лет лишения свободы. 31 марта сообщалось, что Смолов примирился с пострадавшим в драке и выплатит ему 4 млн рублей. 3 апреля суд прекратил дело в связи с примирением сторон.