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  4. Мамаев возглавил Lit Energy. Это медиафутбольная команда блогера Литвина

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Мамаев возглавил Lit Energy. Это медиафутбольная команда блогера Литвина
Павел Мамаев возглавил Lit Energy.

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев стал главным тренером медиаклуба Lit Energy.

Он сменил на этом посту Дмитрия Тютюнникова. Ранее команду возглавлял Вадим Гаранин, который в апреле перешел на работу в «Пари НН».

Lit Energy – медиаклуб блогера Михаила Литвина, выступающий в WINLINE Медиалиге.

В прошлом, седьмом сезоне Медиалиги команда дошла до четвертьфинала, где уступила СКА рэпера Басты.

«Рады приветствовать в нашей команде человека с огромным опытом за плечами. Уверены, что при Павле наши молнии засияют еще ярче и мы доберемся до золота уже в этом сезоне», – говорится в заявлении клуба.

Мамаев завершил профессиональную карьеру в феврале 2023 года. Для 36-летнего экс-футболиста это первый опыт работы на посту главного тренера.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Lit Energy
logoПавел Мамаев
logoWinline Медиалига
logoВадим Гаранин
logoСборная России по футболу
logoМихаил Литвин
logoLit Energy
logoпремьер-лига Россия
logoВасилий Вакуленко

Комментарии

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Шухер, тренер в хату зашёл
Треня в радость, энергетик в сладость
Ну слава богу, великий футбольный клуб в надежных руках
Он же недавно стал советником президента ульяновской «Волги».Футбольная школа в ОАЭ,советник,тренер.Когда все успевает?
Ответpurga
Он же недавно стал советником президента ульяновской «Волги».Футбольная школа в ОАЭ,советник,тренер.Когда все успевает?
Кто он под маской? Футболист, филантроп, гений
Главный тренер слишком мощно звучит для помоечной лиги посмешищ
Состав на игру будет ставить по понятиям, а судья за базар ответит. 😁
ЗЭК какой-то…
Шта???
Они же с Паненковым успешными бизнесменами только-только были, со своей частной футбольной школой в Эмиратах?
Как так, тем более у Джордана джинсы есть за лям рэ?!
Что как бы само за себя говорит, об их успешном успехе...
ОтветАрсений1990
Шта??? Они же с Паненковым успешными бизнесменами только-только были, со своей частной футбольной школой в Эмиратах? Как так, тем более у Джордана джинсы есть за лям рэ?! Что как бы само за себя говорит, об их успешном успехе...
Успешный бизнес на то он и успешный, чтобы развиваться вне зависимости от владельцев этого бизнеса, операционной деятельностью явно не сама Мамаев занимается)
ГОСПОДИН ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
гавр ибн мамаев
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