Мамаев возглавил Lit Energy. Это медиафутбольная команда блогера Литвина
Павел Мамаев возглавил Lit Energy.
Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев стал главным тренером медиаклуба Lit Energy.
Он сменил на этом посту Дмитрия Тютюнникова. Ранее команду возглавлял Вадим Гаранин, который в апреле перешел на работу в «Пари НН».
Lit Energy – медиаклуб блогера Михаила Литвина, выступающий в WINLINE Медиалиге.
В прошлом, седьмом сезоне Медиалиги команда дошла до четвертьфинала, где уступила СКА рэпера Басты.
«Рады приветствовать в нашей команде человека с огромным опытом за плечами. Уверены, что при Павле наши молнии засияют еще ярче и мы доберемся до золота уже в этом сезоне», – говорится в заявлении клуба.
Мамаев завершил профессиональную карьеру в феврале 2023 года. Для 36-летнего экс-футболиста это первый опыт работы на посту главного тренера.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Lit Energy
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Они же с Паненковым успешными бизнесменами только-только были, со своей частной футбольной школой в Эмиратах?
Как так, тем более у Джордана джинсы есть за лям рэ?!
Что как бы само за себя говорит, об их успешном успехе...