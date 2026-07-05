6 тысяч долларов потратил блогер АртПо на VIP-билет на матч Аргентина – Кабо-Верде. Место он оценил на 2,5 из 10: ему закрывали обзор люди впереди

АртПо оценил VIP-билет на матч Аргентина – Кабо-Верде.

Блогер АртПо потратил 6 тысяч долларов (473 тысячи рублей – прим. Спортс’‘) на VIP-билет на матч Аргентина – Кабо-Верде (3:2).

Он купил билет на матч, в котором сыграли победитель группы J и команда со второго места в группе H, до начала турнира. В день игры билет стоил 17 тысяч долларов (1,34 млн рублей – прим. Спортс’‘).

«Я говорил, что места 10/10. Забираю свои слова назад. Сразу ставлю 4/10. Это невозможно, все встают, ничего не видно. Один встал, второй, третий, четвертый. Тоже приходится вставать.

Встал, сел, встал, сел. Здесь просто тренировка по приседаниям. Мне кажется, я раз 300 сяду. Огромный минус, приходится стоять. Столько денег [отдал] за такие места. Этот тип меня раздражает – по любому случаю встает: аут, удар от ворот.

Ребята, даже не 4, а 2,5/10 ставлю за места. Хоть и близко, но это отвратительно. Не советую такие места», – сказал АртПо.

За кухню в VIP-зоне блогер поставил 10/10. На матче Аргентина – Австрия он поставил еде в VIP-зоне 3/10.