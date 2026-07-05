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  4. 6 тысяч долларов потратил блогер АртПо на VIP-билет на матч Аргентина – Кабо-Верде. Место он оценил на 2,5 из 10: ему закрывали обзор люди впереди

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6 тысяч долларов потратил блогер АртПо на VIP-билет на матч Аргентина – Кабо-Верде. Место он оценил на 2,5 из 10: ему закрывали обзор люди впереди
АртПо оценил VIP-билет на матч Аргентина – Кабо-Верде.

Блогер АртПо потратил 6 тысяч долларов (473 тысячи рублей – прим. Спортс’‘) на VIP-билет на матч Аргентина – Кабо-Верде (3:2).

Он купил билет на матч, в котором сыграли победитель группы J и команда со второго места в группе H, до начала турнира. В день игры билет стоил 17 тысяч долларов (1,34 млн рублей – прим. Спортс’‘).

«Я говорил, что места 10/10. Забираю свои слова назад. Сразу ставлю 4/10. Это невозможно, все встают, ничего не видно. Один встал, второй, третий, четвертый. Тоже приходится вставать.

Встал, сел, встал, сел. Здесь просто тренировка по приседаниям. Мне кажется, я раз 300 сяду. Огромный минус, приходится стоять. Столько денег [отдал] за такие места. Этот тип меня раздражает – по любому случаю встает: аут, удар от ворот.

Ребята, даже не 4, а 2,5/10 ставлю за места. Хоть и близко, но это отвратительно. Не советую такие места», – сказал АртПо.

За кухню в VIP-зоне блогер поставил 10/10. На матче Аргентина – Австрия он поставил еде в VIP-зоне 3/10.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал АртПо
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Комментарии

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Спортс пытается пробиться в инфлюенс-маркетинг рекламируя своего клоуна. Не получится - это не так работает. Потратят бюджет и забьют через пару месяцев
ОтветАлександр Мартынов
Спортс пытается пробиться в инфлюенс-маркетинг рекламируя своего клоуна. Не получится - это не так работает. Потратят бюджет и забьют через пару месяцев
Ладно бы еще клоун нормальный был, а этот ти мерзкий 🤢
Без этой новости мы могли бы обойтись
ОтветT622222
Без этой новости мы могли бы обойтись
как и больше без больше половины тут
Прочитал новость. Схватился за сердце. Так впечатлило. И я не один такой. Плачет вся маршрутка!😭
С чего это вообще VIP-билет ? 🤔
ОтветParvizLNDRreal
С чего это вообще VIP-билет ? 🤔
Мне нравится как чел недоволен тем, что люди вокруг него переживают за сборную. Наоборот круто, что даже богатые люди переживают искренне
ОтветEugene Leonov
Мне нравится как чел недоволен тем, что люди вокруг него переживают за сборную. Наоборот круто, что даже богатые люди переживают искренне
сидя можно переживать искренне и не мешать другим 🫡
Хорошо, что эту важную новость выделили жирным на фоне менее важных. Таких как трансфер МанСити и Арсенала
У меня только один вопрос: откуда у него столько денег?) А судя по его каналу,он там еще какой-то дорогой билет купил.
Собственно, так этому гондольеру и надо. Снобью нечего делать на стадионах.
На стадион ходят за впечатлениями, а не просмотром игры. Тут 10/10 было.
Вообще п💩х кто это!!!
А что нельзя сказать: "Сядьте на место!"
На любой трибуне, если ты не на первом ряду, стоящие люди будут перекрывать обзор!
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