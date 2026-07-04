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Мусагалиев выиграл все трофеи в Медиалиге. Босс ФК «10» планирует перейти в профессиональный футбол
Азамат Мусагалиев выиграл все трофеи в Медиалиге.

ФК «10» комика Азамата Мусагалиева выиграл все трофеи в WINLINE Медиалиге.

«Десятка» обыграла СКА рэпера Басты (1:1, 3:4 Б) в финале седьмого сезона Медиалиги в «Лужниках» и впервые в своей истории стала победителем МФЛ. 

Клубу потребовалось 6 попыток, чтобы выиграть сезон Медиалиги.

До этого ФК «10» выиграл Кубок Медиалиги осенью прошлого года, одержав победу над «СиндЕкатом» (0:0, 3:1 Б) на стадионе академии «Краснодара». А также клуб стал обладателем Суперкубка МФЛ, обыграв «Амкал» (2:1) в ноябре 2025-го на Национальном Олимпийском стадионе «Динамо» в Минске. 

Ранее Мусагалиев заявил, что задумывается о возможном переходе из Медиалиги в проффутбол. 

Напомним, «Десятка» сыграет в FONBET Кубке России. В 1-м раунде Пути регионов клуб встретится с «Космосом».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
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