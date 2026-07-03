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  4. Экс-форвард «Ростова» Пантера о расизме: «Таксисты отказывались везти. Садится мама, он ее спрашивает: «Куда вас везти?» Сажусь я с отцом, он говорит: «У меня бензин закончился»

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Экс-форвард «Ростова» Пантера о расизме: «Таксисты отказывались везти. Садится мама, он ее спрашивает: «Куда вас везти?» Сажусь я с отцом, он говорит: «У меня бензин закончился»
Экс-форвард «Ростова» Пантера о расизме: таксисты отказывались меня везти.

Экс-форвард «Ростова» Пантера рассказал о проявлениях расизма, когда выступал за ростовский клуб.

«В Ростове проявлялся расизм у таксистов. Отказывались меня везти.

Приехала машина. Садится мама, ее таксист спрашивает: «Куда вас везти?» Потом сел я с отцом, и он говорит: «У меня бензин закончился».

В другой раз сел в такси, и водитель попросил, чтобы я вышел из машины. Не объясняя ничего.

В третий раз. Я был с бутылками, сел в машину, поприветствовал его. Таксист меня довез. Выхожу из машины, говорю: «Спасибо большое, что довезли». Смотрю, а он мне ноль звезд ставит и что-то пишет. Думаю: «Пипец! В чем прикол? Что я ему сделал?» Я с ним поздоровался, вежливо относился, какие могут быть вопросы. Если не нравлюсь, так и скажи. У меня всегда оценка в такси была 5 звезд, а из-за него стала 4,73», – сказал Пантера.

В 2022 году Пантера выступал за «Ростов» под руководством Валерия Карпина. На счету 23-летнего форварда восемь матчей в Мир РПЛ. С февраля 2026-го нападающий играет за липецкий «Металлург» из LEON-Второй лиги Б.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Федоса
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расизм
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Комментарии

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Я бы сказал, что пантер перевозим только в клетках-переносках
Ну если бы ко мне в машину Пантера села, я бы тоже не повез))
Что за глупости??
Ответalekss.alferov
Что за глупости??
Это вопрос к таксистам или Пантере?
ОтветGolyaso
Это вопрос к таксистам или Пантере?
Какой дурак повезет пантеру на своей машине?
А откуда 5 звёзд если таксисты отказывались везти?
Набор слов какой-то, сам что-то навыдумывал. И да, бензина еще тогда не хватало, так что, нам-то не гони.
Чтобы таксист такое отколол?))) Да еще южанин))).
Сел с бутылками😂😂😂 видимо бухал в машине и чем-то недоволен еще
не все знают, но пантера Багира в оригинальном сборнике рассказов Киплинга "Книга Джунглей" - самец
самкой его сделали отечественные переводчики
Так это значит ростовские таксисты на этом сайте в каждой сборной считают темнокожих и неарийцев.
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