Экс-форвард «Ростова» Пантера о расизме: «Таксисты отказывались везти. Садится мама, он ее спрашивает: «Куда вас везти?» Сажусь я с отцом, он говорит: «У меня бензин закончился»

Экс-форвард «Ростова» Пантера рассказал о проявлениях расизма, когда выступал за ростовский клуб.
«В Ростове проявлялся расизм у таксистов. Отказывались меня везти.
Приехала машина. Садится мама, ее таксист спрашивает: «Куда вас везти?» Потом сел я с отцом, и он говорит: «У меня бензин закончился».
В другой раз сел в такси, и водитель попросил, чтобы я вышел из машины. Не объясняя ничего.
В третий раз. Я был с бутылками, сел в машину, поприветствовал его. Таксист меня довез. Выхожу из машины, говорю: «Спасибо большое, что довезли». Смотрю, а он мне ноль звезд ставит и что-то пишет. Думаю: «Пипец! В чем прикол? Что я ему сделал?» Я с ним поздоровался, вежливо относился, какие могут быть вопросы. Если не нравлюсь, так и скажи. У меня всегда оценка в такси была 5 звезд, а из-за него стала 4,73», – сказал Пантера.
В 2022 году Пантера выступал за «Ростов» под руководством Валерия Карпина. На счету 23-летнего форварда восемь матчей в Мир РПЛ. С февраля 2026-го нападающий играет за липецкий «Металлург» из LEON-Второй лиги Б.
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