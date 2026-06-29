  1. Спортс
  2. Медиафутбол
  3. Новости

  4. Плющенко мемом «67» отпраздновал победу над командой Смолова: «По стилю мы сборная Франции. С Саньком болеем за них»

Видео
0
Плющенко мемом «67» отпраздновал победу над командой Смолова: «По стилю мы сборная Франции. С Саньком болеем за них»
Плющенко мемом «67» отпраздновал победу над командой Смолова.

Фигурист Евгений Плющенко мемом «67» отпраздновал победу над командой экс-форварда сборной России Федора Смолова в Уличном Футболе.

«Союз чемпионов» Плющенко обыграл Smol Squad Смолова (7:5) во 2-м туре медиафутбольного турнира. Евгений оформил дубль.

– На какую сборную ЧМ похожа по стилю ваша команда?

– Мне очень нравится Франция. Мы с Саньком [сын Евгения – Александр] реально болеем за Францию.

Я очень рад, что живу в одно время с Месси и Роналду, которые делают чудеса, – сказал Плющенко.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: соцсети Евгения Плющенко
logoКриштиану Роналду
logoЛионель Месси
logoЕвгений Плющенко
logoФедор Смолов
контент
logoАлександр Плющенко
logoСборная Франции по футболу
logoWinline Уличный Футбол

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Плющенко мемом «67» отпраздновал победу над командой Смолова
Зачем нам мемы азербайджанских спортсменов?
ОтветСергей Круг
Плющенко мемом «67» отпраздновал победу над командой Смолова Зачем нам мемы азербайджанских спортсменов?
новость-то прочитал? она про Евгения, а не про легендарного Гном Гномыча
Я думал он за Азербайджан теперь болеет?
Ребёнка отучаешь от этого идиотизма, а тут тебе взрослый мужик эти хрень выдаёт на камеру. Мир... изменился.
ОтветПавел Гапотченко_1116651138
Ребёнка отучаешь от этого идиотизма, а тут тебе взрослый мужик эти хрень выдаёт на камеру. Мир... изменился.
Нет, Плющ не меняется, там мозг не появится уже никогда.
ОтветПавел Гапотченко_1116651138
Ребёнка отучаешь от этого идиотизма, а тут тебе взрослый мужик эти хрень выдаёт на камеру. Мир... изменился.
А отучать зачем? Это что-то ужасное и плохое?
Сикс-севен)) ну че, это реалтный уровень Плюща
Ждем сообщение про сыночка
У Плющенко детство до сих пор в одном месте играет, Санек реально батины гены наследует 🙄
Было бы странно, если муж Диоровны не за Францию болел... Хотя азербайджанец что-то там про Роналду лепетал, но кто его слушает в семье?!
а почему санек тогда не во францию перешел?
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Осипов допустил отмену второго сезона НаПике: «Поиграют во дворе, если что. Решение приму после финала МФЛ»
вчера, 20:52
Жена Сафонова зачитала рэп для мужа – это ее свадебный подарок Матвею. Трек написал Баста
вчера, 19:23Видео
Азар устроил ЧМ по вину: экс-футболист сравнил восемь напитков, в финале оказались Испания и Новая Зеландия
вчера, 18:01Видео
Российский блогер болел за Норвегию в форме сборной России на трибуне норвежцев
вчера, 14:49Видео
Сын Роналду позвонил IShowSpeed прямо на стриме, Джорджина тоже поздоровалась с ним. От счастья блогер сделал пять сальто назад
вчера, 13:16Видео
Дмитрий Кузнецов: «Марокко не пройдет далеко в плей‑офф. Им будет тяжело против более обученных европейских сборных»
вчера, 12:38
Актер Ченнинг Татум в образе Холанда пришел на матч Норвегия – Франции
27 июня, 22:57Фото
ФК «10» и СКА вышли в финал Медиалиги, «Амкал» и 2Drots сыграют в матче за бронзу. Результаты ответных полуфиналов Медиалиги
27 июня, 22:30
Баста швырнул телефон от радости после выхода СКА в финал Медиалиги. Клуб сыграет в «Лужниках»
27 июня, 21:59Видео
ФК «10» вышел в свой первый финал Медиалиги. Команда Мусагалиева выбила 2Drots
27 июня, 21:43
Ко всем новостям
Последние новости
СКА Басты вряд ли проведет матч Кубка России в Ростове – медиаклуб играет в Москве с 2024-го
вчера, 22:44
Гасилин о Кабо‑Верде в плей‑офф: «Без шансов против Аргентины, пристроятся на 0:3 или 0:2. Возинья поможет Месси установить очередной рекорд»
вчера, 16:46
Интервьюер Pop MMA Богадовка: «Роналду забил Узбекистану и праздновал так, будто это межгалактический гол. Это был матч первоклашек со старшеклассниками»
вчера, 15:32Видео
IShowSpeed назвал себя следующим Роналду: «Я оттачивал свои навыки. Думаю, мне пора продолжить его наследие»
27 июня, 13:23Видео
Стримера IShowSpeed поместили на обложку игры FIFA Heroes. Он стал одним из игровых персонажей
26 июня, 20:25Фото
Александр Гришин: «Кабо‑Верде спокойно должно обыграть Саудовскую Аравию»
26 июня, 18:45
Гасилин о Дугласе на ЧМ: «Играет просто шикарно. Из неявного основного игрока превратился в футболиста старта»
26 июня, 16:51
Гришин о сборной Германии на ЧМ: «Играет очень скучно. В атаке нет никакого креатива»
26 июня, 13:58
Алексей Гасилин: «Чехия – слабейшая сборная наравне с Турцией, у них ужасная физическая готовность»
25 июня, 22:19
Генич о сборной США: «Сможет пройти далеко? Да нифига подобного. 1/8 – это их уровень»
25 июня, 21:30