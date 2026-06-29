Плющенко мемом «67» отпраздновал победу над командой Смолова: «По стилю мы сборная Франции. С Саньком болеем за них»

Плющенко мемом «67» отпраздновал победу над командой Смолова.

Фигурист Евгений Плющенко мемом «67» отпраздновал победу над командой экс-форварда сборной России Федора Смолова в Уличном Футболе.

«Союз чемпионов» Плющенко обыграл Smol Squad Смолова (7:5) во 2-м туре медиафутбольного турнира. Евгений оформил дубль.

– На какую сборную ЧМ похожа по стилю ваша команда?

– Мне очень нравится Франция. Мы с Саньком [сын Евгения – Александр] реально болеем за Францию.

Я очень рад, что живу в одно время с Месси и Роналду , которые делают чудеса, – сказал Плющенко.