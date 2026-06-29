Плющенко мемом «67» отпраздновал победу над командой Смолова: «По стилю мы сборная Франции. С Саньком болеем за них»
Плющенко мемом «67» отпраздновал победу над командой Смолова.
Фигурист Евгений Плющенко мемом «67» отпраздновал победу над командой экс-форварда сборной России Федора Смолова в Уличном Футболе.
«Союз чемпионов» Плющенко обыграл Smol Squad Смолова (7:5) во 2-м туре медиафутбольного турнира. Евгений оформил дубль.
– На какую сборную ЧМ похожа по стилю ваша команда?
– Мне очень нравится Франция. Мы с Саньком [сын Евгения – Александр] реально болеем за Францию.
Я очень рад, что живу в одно время с Месси и Роналду, которые делают чудеса, – сказал Плющенко.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: соцсети Евгения Плющенко
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