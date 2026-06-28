Сын Роналду позвонил IShowSpeed прямо на стриме, Джорджина тоже поздоровалась с ним. От счастья блогер сделал пять сальто назад

Сын Роналду позвонил IShowSpeed на стриме, Джорджина тоже поздоровалась с ним.

Сын Криштиану Роналду, Криштиану-младший, позвонил iShowSpeed прямо на стриме американца.

Во время видеозвонка iShowSpeed заметил невесту Роналду Джорджину Родригес и попросил передать ей привет.

IShowSpeed : «О, привет! Попроси маму, чтобы она сказала привет».

Джорджина Родригес : «Привет!»

После короткого разговора iShowSpeed не смог сдержать эмоций и сделал пять сальто назад.

Безумный фанат Роналду с 55 млн подписчиков покоряет ЧМ: отметил промах Месси сальто и выбесил Ибру