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Сын Роналду позвонил IShowSpeed прямо на стриме, Джорджина тоже поздоровалась с ним. От счастья блогер сделал пять сальто назад
Сын Роналду позвонил IShowSpeed на стриме, Джорджина тоже поздоровалась с ним.

Сын Криштиану Роналду, Криштиану-младший, позвонил iShowSpeed прямо на стриме американца.

Во время видеозвонка iShowSpeed заметил невесту Роналду Джорджину Родригес и попросил передать ей привет.

IShowSpeed: «О, привет! Попроси маму, чтобы она сказала привет».

Джорджина Родригес: «Привет!»

После короткого разговора iShowSpeed не смог сдержать эмоций и сделал пять сальто назад.

Безумный фанат Роналду с 55 млн подписчиков покоряет ЧМ: отметил промах Месси сальто и выбесил Ибру

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: соцсети IShowSpeed
logoIShowSpeed
logoКриштиану Роналду
logoЧемпионат мира по футболу
Криштиану Роналду-младший
контент
logoСборная Португалии по футболу
logoДжорджина Родригес

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