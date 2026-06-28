Сын Роналду позвонил IShowSpeed прямо на стриме, Джорджина тоже поздоровалась с ним. От счастья блогер сделал пять сальто назад
Сын Роналду позвонил IShowSpeed на стриме, Джорджина тоже поздоровалась с ним.
Сын Криштиану Роналду, Криштиану-младший, позвонил iShowSpeed прямо на стриме американца.
Во время видеозвонка iShowSpeed заметил невесту Роналду Джорджину Родригес и попросил передать ей привет.
IShowSpeed: «О, привет! Попроси маму, чтобы она сказала привет».
Джорджина Родригес: «Привет!»
После короткого разговора iShowSpeed не смог сдержать эмоций и сделал пять сальто назад.
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Опубликовал: Никита Внучков
Источник: соцсети IShowSpeed
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