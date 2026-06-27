Актер Ченнинг Татум в образе Холанда пришел на матч Норвегия – Франции

Ченнинг Татум пришел на матч ЧМ в образе Холанда.

Актер Ченнинг Татум пришел на матч Норвегия – Франции в образе Эрлинга Холанда .

Он надел футболку сборной Норвегии и светлый парик. Вместе с Татумом болели другие двойники Холанда.

Это продолжение рекламной кампании Nike к ЧМ-2026 , где актер играет двойника форварда.

В этой встрече сборная Норвегии уступила Франции 1:4.