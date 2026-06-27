Актер Ченнинг Татум в образе Холанда пришел на матч Норвегия – Франции
Ченнинг Татум пришел на матч ЧМ в образе Холанда.
Актер Ченнинг Татум пришел на матч Норвегия – Франции в образе Эрлинга Холанда.
Он надел футболку сборной Норвегии и светлый парик. Вместе с Татумом болели другие двойники Холанда.
Это продолжение рекламной кампании Nike к ЧМ-2026, где актер играет двойника форварда.
В этой встрече сборная Норвегии уступила Франции 1:4.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: инстаграм-аккаунт cbssportsgolazo
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