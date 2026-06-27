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  4. Актер Ченнинг Татум в образе Холанда пришел на матч Норвегия – Франции

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Актер Ченнинг Татум в образе Холанда пришел на матч Норвегия – Франции
Ченнинг Татум пришел на матч ЧМ в образе Холанда.

Актер Ченнинг Татум пришел на матч Норвегия – Франции в образе Эрлинга Холанда.

Он надел футболку сборной Норвегии и светлый парик. Вместе с Татумом болели другие двойники Холанда.

Это продолжение рекламной кампании Nike к ЧМ-2026, где актер играет двойника форварда.

В этой встрече сборная Норвегии уступила Франции 1:4.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: инстаграм-аккаунт cbssportsgolazo
logoЭрлинг Холанд
logoСборная Норвегии по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoЧеннинг Татум
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Комментарии

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Я всё понимаю, но уже третий день нет новостей с Сашей Плющенко... неужели транзакция не прошла?
Ответluthien
Я всё понимаю, но уже третий день нет новостей с Сашей Плющенко... неужели транзакция не прошла?
Комментарий скрыт
Ответluthien
Я всё понимаю, но уже третий день нет новостей с Сашей Плющенко... неужели транзакция не прошла?
Галя! У нас отмена!
отличный перформанс. надеюсь, повторят в полуфинале.
Мачо и ботан Ван Лав
Ответjt456p25p9
Мачо и ботан Ван Лав
Огонь комедия
Айс Кьюб там великолепен
Ответjt456p25p9
Мачо и ботан Ван Лав
иноагент что ли?
Ну хотя б его выпустили бы))
Джона Хилл с помощью математических расчетов уже давно выявил победителя ЧМ.
ОтветФут.Боль
Джона Хилл с помощью математических расчетов уже давно выявил победителя ЧМ.
победитель занимает базу?
Эрлинг Холланд сыграл в кино вместо Ченинга Татума. Разницы никто не заметил.
А если бы он пришел в образе главных звёзд французов, его бы обвинили в расизме и отменили.
Я смотрю, в этой акции даже Маша Шарапова засветилась...
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