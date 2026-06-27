Баста швырнул телефон от радости после выхода СКА в финал Медиалиги. Клуб сыграет в «Лужниках»

Баста выложил свою реакцию на выход СКА в финал Медиалиги .

Баста выложил видео со своей реакцией на выход ростовского СКА в финал WINLINE Медиалиги .

Кроме того, Баста объявил, что клуб организует три автобуса для болельщиков из Ростова в Москву.

«Дорогие болельщики СКА, от всей души поздравляю вас с победой и выходом в финал МФЛ-7!

В честь этого события мы запускаем бесплатные автобусы из Ростова-на-Дону в Москву для болельщиков СКА на финал в «Лужниках. Сразу после игры автобусы отправятся обратно в Ростов» – подписал пост Баста.

В октябре 2019 года СКА приобрел рэпер Баста. В начале 2024-го клуб перешел из Второй лиги в Медиалигу.

В седьмом сезоне СКА впервые вышел в финал Медиалиги. Теперь команда сыграет в Кубке России – впервые с сезона-2023/24.

Главный тренер команды – Андрей Каряка. Весной СКА выиграл медиафутбольный турнир НаПике, который проводится в формате 6 на 6.

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