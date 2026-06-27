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  4. Баста швырнул телефон от радости после выхода СКА в финал Медиалиги. Клуб сыграет в «Лужниках»

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Баста швырнул телефон от радости после выхода СКА в финал Медиалиги. Клуб сыграет в «Лужниках»
Баста выложил свою реакцию на выход СКА в финал Медиалиги .

Баста выложил видео со своей реакцией на выход ростовского СКА в финал WINLINE Медиалиги

Кроме того, Баста объявил, что клуб организует три автобуса для болельщиков из Ростова в Москву. 

«Дорогие болельщики СКА, от всей души поздравляю вас с победой и выходом в финал МФЛ-7!

В честь этого события мы запускаем бесплатные автобусы из Ростова-на-Дону в Москву для болельщиков СКА на финал в «Лужниках. Сразу после игры автобусы отправятся обратно в Ростов» – подписал пост Баста.

В октябре 2019 года СКА приобрел рэпер Баста. В начале 2024-го клуб перешел из Второй лиги в Медиалигу.

В седьмом сезоне СКА впервые вышел в финал Медиалиги. Теперь команда сыграет в Кубке России – впервые с сезона-2023/24.

Главный тренер команды – Андрей Каряка. Весной СКА выиграл медиафутбольный турнир НаПике, который проводится в формате 6 на 6.

💸 Откуда деньги на Медиалигу? Разбираемся со спонсорами клубов

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: соцсети Басты
logoWinline Медиалига
logoВасилий Вакуленко
logoСКА Ростов
logoАндрей Каряка
видео

Комментарии

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такой мерзотный персонаж. помню парня из вписки просто так обхамил ослом, хтя сам на грустную пропитую собаку похож
Вот такие и бесят Шнякина. Сидят в раздевалке, тупят в телефон. Потом ещё выбегают куда-то
Побежал пенсию оформлять, а потом вспомнил, что слишком рано
Ещё день не подошёл к концу, а у нас на сайте уже борьба за главную спортивную новость: дреды Гарначо, телефон Басты, Шнякин и мужчины в раздевалке, надругательство над бразильянкой. Где-то там чемпионат мира проходит ещё, но это так, мелочи жизни
После финала ЛЧ в Лужниках,финалов Кубка СССР и России... финал Медиалиги. 🤦‍♂️
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