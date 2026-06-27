Каряка вывел СКА в финал Медиалиги. Клуб Басты сыграет в Кубке России впервые за 3 года
СКА Басты сыграет в Кубке России.
Ростовский СКА впервые после перехода в медиафутбол сыграет в FONBET Кубке России.
Команда, которую тренирует Андрея Каряка, впервые в истории пробилась в финал WINLINE Медиалиги, обыграв в полуфинале по сумме двух матчей «Амкал».
Участие в финале МФЛ гарантирует армейцам путевку в Кубок. Они не играли в этом турнире с 2023 года.
До этого Каряка привел СКА к победе в турнире НаПике, который проводится в формате 6 на 6.
Для самого тренера это уже третий финал Медиалиги. Ранее «Родина Медиа» под его руководством дважды играла в решающем матче: одно поражение и одна победа.
В октябре 2019 года СКА приобрел рэпер Баста. В начале 2024-го клуб перешел из Второй лиги в Медиалигу.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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