Каряка вывел СКА в финал Медиалиги. Клуб Басты сыграет в Кубке России впервые за 3 года

СКА Басты сыграет в Кубке России.

Ростовский СКА впервые после перехода в медиафутбол сыграет в FONBET Кубке России.

Команда, которую тренирует Андрея Каряка, впервые в истории пробилась в финал WINLINE Медиалиги , обыграв в полуфинале по сумме двух матчей «Амкал».

Участие в финале МФЛ гарантирует армейцам путевку в Кубок. Они не играли в этом турнире с 2023 года.

До этого Каряка привел СКА к победе в турнире НаПике, который проводится в формате 6 на 6.

Для самого тренера это уже третий финал Медиалиги. Ранее «Родина Медиа» под его руководством дважды играла в решающем матче: одно поражение и одна победа.

В октябре 2019 года СКА приобрел рэпер Баста. В начале 2024-го клуб перешел из Второй лиги в Медиалигу.