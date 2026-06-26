IShowSpeed с ужасом на лице встретил первый гол Дембеле в ворота Норвегии. В руках он держал «Мону Лизу» с лицом Холанда

IShowSpeed с ужасом на лице встретил первый гол Дембеле в ворота Норвегии.

Стример IShowSpeed странно отреагировал на гол вингера сборной Франции Усмана Дембеле в матче против Норвегии на ЧМ-2026.

Дембеле оформил самый быстрый хет-трик на ЧМ с 1954 года. Он открыл счет на 7-й минуте.

Спид посетил матч и с ужасом на лице встретил первый гол Дембеле. В руках у стримера была картина Да Винчи «Мона Лиза» с лицом Эрлинга Холанда.

Перед этим он возмущался отсутствием форварда «Ман Сити» на поле: «Где он? Он в запасе? Бро, серьезно? Бро, я специально прилетел аж в Бостон».

Безумный фанат Роналду покоряет ЧМ. Это стример IShowSpeed

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Смотрите игру Норвегия – Франция в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’. У Дембеле уже хет-трик