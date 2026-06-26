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  4. IShowSpeed с ужасом на лице встретил первый гол Дембеле в ворота Норвегии. В руках он держал «Мону Лизу» с лицом Холанда

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IShowSpeed с ужасом на лице встретил первый гол Дембеле в ворота Норвегии. В руках он держал «Мону Лизу» с лицом Холанда
IShowSpeed с ужасом на лице встретил первый гол Дембеле в ворота Норвегии.

Стример IShowSpeed странно отреагировал на гол вингера сборной Франции Усмана Дембеле в матче против Норвегии на ЧМ-2026.

Дембеле оформил самый быстрый хет-трик на ЧМ с 1954 года. Он открыл счет на 7-й минуте.

Спид посетил матч и с ужасом на лице встретил первый гол Дембеле. В руках у стримера была картина Да Винчи «Мона Лиза» с лицом Эрлинга Холанда.

Перед этим он возмущался отсутствием форварда «Ман Сити» на поле: «Где он? Он в запасе? Бро, серьезно? Бро, я специально прилетел аж в Бостон».

Безумный фанат Роналду покоряет ЧМ. Это стример IShowSpeed

***

Смотрите игру Норвегия – Франция в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’. У Дембеле уже хет-трик

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал IShowSpeed
видео
logoСборная Франции по футболу
logoУсман Дембеле
logoЧемпионат мира по футболу
контент
logoЭрлинг Холанд
ахахаха
logoIShowSpeed
logoСборная Норвегии по футболу

Комментарии

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Да кто это на хрен такой?!
ОтветPrimary Creature
Да кто это на хрен такой?!
https://ru.wikipedia.org/wiki/IShowSpeed
Лови, просвещайся.
если спортс бы сделал возможность скрывать новости по выбранным тегам, то потеря бы охваты процентов на 80 наверное, поэтому ясно почему они этого не делают
Этому ШоуСпиду пора вызвать санитаров)
а моё лицо увидев Мону Лизу с лицом Холанда сразу бы в ужас... даже гола Дембеле не дождалось бы
Спасибо, что запостили на главной, боялся пропустить такую новость! 🙏🏻
Спортс, сколько стоит, чтобы вот такое говно на главной не появлялось?
Всем сайтом скинемся.
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