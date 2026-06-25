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  4. Селин Депт показала свою реакцию на дубль Роналду. Блогерша едва не расплакалась после 1-го гола и сделала Siuuu после 2-го

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Селин Депт показала свою реакцию на дубль Роналду. Блогерша едва не расплакалась после 1-го гола и сделала Siuuu после 2-го
Блогерша Селин Депт показала свою реакцию на дубль Роналду.

Блогерша Селин Депт показала реакцию на дубль форварда сборной Португалии Криштиану Роналду. 

Роналду сделал дубль в матче ЧМ-2026 против Узбекистана (5:0) после того, как остался без результативных действий в первой игре турнира с ДР Конго (1:1).

Селин посетила игру и бурно отреагировала на голы Криштиану. После второго гола блогерша повторила культовое празднование гола Siuuu.

Видео набрало более 14 миллионов просмотров за несколько дней. Ранее Селин также встретилась с 41-летним футболистом и не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: инстаграм Селин Депт
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Комментарии

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обратили внимание, что на спортсе активно тиражируется мнение всякой #####, которая болеет за Роналду:
вот эта уже который раз тут выскакивает и снимает, как он плачет по Рончику; айшоучегототам вечно всплывает, как ##### в проруби; наш любимый самый непредвзятый журналист современности Морган; жемчужная семейка Роналды в виде двух или сколько их там сестёр
а от команды Месси кто на спортсе представлен?
получается, только сам Месси и его футбол?)
это ведь очень симптоматично, да?)
ОтветБорис_1117003684
обратили внимание, что на спортсе активно тиражируется мнение всякой #####, которая болеет за Роналду: вот эта уже который раз тут выскакивает и снимает, как он плачет по Рончику; айшоучегототам вечно всплывает, как ##### в проруби; наш любимый самый непредвзятый журналист современности Морган; жемчужная семейка Роналды в виде двух или сколько их там сестёр а от команды Месси кто на спортсе представлен? получается, только сам Месси и его футбол?) это ведь очень симптоматично, да?)
Там уйма блогеров на трмбуне рыдало от хет трика и дубля Месси, среди них много тех, кто известен на весь мир. Но почему то их реакции мы тут не видим.
ОтветDomian
Там уйма блогеров на трмбуне рыдало от хет трика и дубля Месси, среди них много тех, кто известен на весь мир. Но почему то их реакции мы тут не видим.
так я о том и говорю)
редакция уже почти не скрывает свои предпочтения)
Достали эти депты, шоуспиды, морганы те кто тащит это на сайт. После чм ухожу отседова, прощайте ребятушки, хотя, даже сегодня ухожу, результаты чекать и на флэшскоре можно
ОтветCR7 - G.O.A.T
Достали эти депты, шоуспиды, морганы те кто тащит это на сайт. После чм ухожу отседова, прощайте ребятушки, хотя, даже сегодня ухожу, результаты чекать и на флэшскоре можно
Тебе явно будет не хватать многогранного, энергичного, но короткого и лаконичного, местами скромного - си!

Именно на спортсе оно слышно отовсюду чаще всего))
Блогеры, инфлюенсеры и прочая нечисть топят за шоколадного зайку Рончика. Разбирающиеся люди знают кто настоящая красава
Ответleon01
Блогеры, инфлюенсеры и прочая нечисть топят за шоколадного зайку Рончика. Разбирающиеся люди знают кто настоящая красава
Тебе конкретная девушка что сделала? Или у тебя такая ненависть к Роналду, что ты готов ненавидеть всех вокруг? За твоего Месси такие же люди топят. От простых работяг до блогеров. Господи, сколько же тут неадекватных людей.
На матче чемпионата мира по футболу у неё есть оператор, который весь матч снимает её реакции, и выклвдывает это в тиктоки или там куда.

Что-то с этим миром и правда не так.
Неужели все кто за Роналду реально с прибабахом?
ОтветCity 100 points
Неужели все кто за Роналду реально с прибабахом?
- Это заразно?
- Не, не думаю
ОтветCity 100 points
Неужели все кто за Роналду реально с прибабахом?
ну, они хотя бы не используют свой язык в качестве туалетной бумаги, как это делают адепт секты fifaboy
Какая то она неуровновешенная...И на радость от голов эти истеричные реакции непохожи.
Мой сосед Петрович с третьего этажа спокойно смотрел на все эти голы, держу в курсе.
Все равно фанат номер 1 это Морган. Блогеры отдыхают
ОтветМихо
Все равно фанат номер 1 это Морган. Блогеры отдыхают
1) Морган
2) Сестры
3) IShowSpeed
больные люди
понять и простить
ОтветАлександр Северный
больные люди понять и простить
Ну зато ты самый умный и завтра пойдешь на работу
ОтветNuri Shaw
Ну зато ты самый умный и завтра пойдешь на работу
у кого-то уже сегодня. через 2 часа.
Оскорблять тут не за что но такие ролики говорят о том в каком году мы находимся сейчас. Один(одна) снимает на камеру реакцию другой. Пластик во всей красе. Обман и имитация.
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