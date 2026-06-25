Селин Депт показала свою реакцию на дубль Роналду. Блогерша едва не расплакалась после 1-го гола и сделала Siuuu после 2-го

Блогерша Селин Депт показала свою реакцию на дубль Роналду.

Блогерша Селин Депт показала реакцию на дубль форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

Роналду сделал дубль в матче ЧМ-2026 против Узбекистана (5:0) после того, как остался без результативных действий в первой игре турнира с ДР Конго (1:1).

Селин посетила игру и бурно отреагировала на голы Криштиану. После второго гола блогерша повторила культовое празднование гола Siuuu.

Видео набрало более 14 миллионов просмотров за несколько дней. Ранее Селин также встретилась с 41-летним футболистом и не смогла сдержать эмоций и расплакалась.