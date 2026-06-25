Селин Депт показала свою реакцию на дубль Роналду. Блогерша едва не расплакалась после 1-го гола и сделала Siuuu после 2-го
Блогерша Селин Депт показала свою реакцию на дубль Роналду.
Блогерша Селин Депт показала реакцию на дубль форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.
Роналду сделал дубль в матче ЧМ-2026 против Узбекистана (5:0) после того, как остался без результативных действий в первой игре турнира с ДР Конго (1:1).
Селин посетила игру и бурно отреагировала на голы Криштиану. После второго гола блогерша повторила культовое празднование гола Siuuu.
Видео набрало более 14 миллионов просмотров за несколько дней. Ранее Селин также встретилась с 41-летним футболистом и не смогла сдержать эмоций и расплакалась.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: инстаграм Селин Депт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
вот эта уже который раз тут выскакивает и снимает, как он плачет по Рончику; айшоучегототам вечно всплывает, как ##### в проруби; наш любимый самый непредвзятый журналист современности Морган; жемчужная семейка Роналды в виде двух или сколько их там сестёр
а от команды Месси кто на спортсе представлен?
получается, только сам Месси и его футбол?)
это ведь очень симптоматично, да?)
редакция уже почти не скрывает свои предпочтения)
Именно на спортсе оно слышно отовсюду чаще всего))
Что-то с этим миром и правда не так.
- Не, не думаю
2) Сестры
3) IShowSpeed
понять и простить