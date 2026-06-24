«Хрючево». АртПо о еде на матче Аргентина – Австрия. Блогер купил VIP-билет за 3,1 тысячи долларов

АртПо о еде на матче Аргентина – Австрия: хрючево.

АртПо назвал хрючевом еду на матче Аргентина – Австрия на ЧМ-2026 .

Блогер купил VIP-билет на игру за 3,1 тысячи долларов.

«VIP-лаунж выглядит очень солидно. Я не завтракал утром, поэтому поем здесь.

Бутерброды с салом, рафаэлки и сырные сосиски. Пока неинтересно. Опять сало, есть рис, чипсы с чем-то. Если вы хотите заработать вторую стадию онкологии, сюда приходите, набираете полную порцию и кушаете.

Я взял рис, чипсы с яйцами, салат и колу зеро. Очень скромно для такого уровня. Ничего не сравнится с ВИПкой на финале ЛЧ, когда я там был в 2025-м. Там был запредельный уровень, но и билет стоил миллион рублей.

Но тут ничего сверхъестественного. Это все стоит максимум 6 долларов: салат, рис и вот это вот хрючево. И кола – 2 доллара. 8 долларов – потолок.

Я поставлю оценку 3 из 10. Начос с яйцами – максимально острые, это реально хрючево. Вообще невкусно было», – сказал АртПо.