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  4. «Хрючево». АртПо о еде на матче Аргентина – Австрия. Блогер купил VIP-билет за 3,1 тысячи долларов

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«Хрючево». АртПо о еде на матче Аргентина – Австрия. Блогер купил VIP-билет за 3,1 тысячи долларов
АртПо о еде на матче Аргентина – Австрия: хрючево.

АртПо назвал хрючевом еду на матче Аргентина – Австрия на ЧМ-2026.

Блогер купил VIP-билет на игру за 3,1 тысячи долларов. 

«VIP-лаунж выглядит очень солидно. Я не завтракал утром, поэтому поем здесь.

Бутерброды с салом, рафаэлки и сырные сосиски. Пока неинтересно. Опять сало, есть рис, чипсы с чем-то. Если вы хотите заработать вторую стадию онкологии, сюда приходите, набираете полную порцию и кушаете.

Я взял рис, чипсы с яйцами, салат и колу зеро. Очень скромно для такого уровня. Ничего не сравнится с ВИПкой на финале ЛЧ, когда я там был в 2025-м. Там был запредельный уровень, но и билет стоил миллион рублей.

Но тут ничего сверхъестественного. Это все стоит максимум 6 долларов: салат, рис и вот это вот хрючево. И кола – 2 доллара. 8 долларов – потолок.

Я поставлю оценку 3 из 10. Начос с яйцами – максимально острые, это реально хрючево. Вообще невкусно было», – сказал АртПо.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал АртПо
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Комментарии

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Максимально противный персонаж
ОтветAle88io
Максимально противный персонаж
Я его знать не знаю, а бесит уже на уровне Журавеля
Хрючево о хрючеве.
Зачем мне эта информация?
ОтветИнтересная личность
Зачем мне эта информация?
Заставили прочитать новость? Или по заголовку не понял примерное содержание?
Я смог посмотреть 30 секунд и выключил нафиг, как у этого недоразумения 1,5 миллиона подписчиков? Ни видеть, ни слышать его невозможно, просто максимально мерзкий персонаж.
Ответkenny_182
Я смог посмотреть 30 секунд и выключил нафиг, как у этого недоразумения 1,5 миллиона подписчиков? Ни видеть, ни слышать его невозможно, просто максимально мерзкий персонаж.
Комментарий скрыт
Ответkenny_182
Я смог посмотреть 30 секунд и выключил нафиг, как у этого недоразумения 1,5 миллиона подписчиков? Ни видеть, ни слышать его невозможно, просто максимально мерзкий персонаж.
А тебя никогда не смущало, что аудитория спортса хоть и разделяет твое мнение, но на при этом параллельно такие блогеры становятся популярными? Ты просто повзрослел, и тебе не интересен контент, рассчитанный на младшую аудиторию. Ровно так же, как и этой аудитории не интересен Спортс, поэтому тебя даже не минусуют. Аналогично было и 10/20/30/100/1000 лет назад, аналогично кто-то на 10-15 лет старше тебя не понимает приколов твоего поколения.

Впрочем, если убрать функцию ЧС и читать популярные комментарии, то находиться здесь тоже становится невозможным: одни тупые тролли, хейтеры и буквально идиоты, неспособные порой даже новость до конца дочитать. И при этом у таких наибольшее количество плюсов, взять того же ригоберку.
Я так понимаю этот блогер и спортсу платит за продвижение
Зачем на главной странице какието непонятные блгеры?
Ответmootoo
Зачем на главной странице какието непонятные блгеры?
Теперь ждем мнение "Гнома")
Спортс, а этот ОбамаЧмо вам занёс? Каждый день вижу его на главной, но у человека абсолютно безликий и не интересный контент. Серьезно Спортс, сколько?
Новости которые мы заслужили. Не хватает подробного описания процесса посещения уборной
Где прейскурант на главной странице сайта? Раз уж публикуете непонятных персонажей , то и я давайте залечу. Тоже хочу опубликовать новость, почему он может, а я нет?
3 тысячи долларов на билет. а сколько спортсу заплатил за новость?
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