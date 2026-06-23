Фанат Роналду IShowSpeed едва не расплакался после гола Криштиану: перелез через перила VIP-ложи и кричал «Я вам говорил!»
IShowSpeed едва сдержал слезы после гола Криштиану.
Стример IShowSpeed безумно отпраздновал гол Криштиану Роналду в матче Португалии против Узбекистана на ЧМ-2026.
Американец – фанат 41-летнего португальца. Уже на 6-й минуте Роналду открыл счет, забив свой первый мяч на нынешнем чемпионате мира.
Увидев гол кумира, IShowSpeed едва сдержал слезы от счастья. Стример перелез через перила VIP-ложи, начал размахивать руками и громко праздновать.
«Роналду! Давайте! Я вам говорил!» — кричал блогер, не скрывая эмоций.
Ранее блогер бурно отпраздновал промах Месси с пенальти и сделал сальто на трибуне. Примерно через полчаса Месси забил и стал лучшим бомбардиром ЧМ в истории.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб IShowSpeed
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