Фанат Роналду IShowSpeed едва не расплакался после гола Криштиану: перелез через перила VIP-ложи и кричал «Я вам говорил!»

IShowSpeed едва сдержал слезы после гола Криштиану.

Стример IShowSpeed безумно отпраздновал гол Криштиану Роналду в матче Португалии против Узбекистана на ЧМ-2026 .

Американец – фанат 41-летнего португальца. Уже на 6-й минуте Роналду открыл счет, забив свой первый мяч на нынешнем чемпионате мира.

Увидев гол кумира, IShowSpeed едва сдержал слезы от счастья. Стример перелез через перила VIP-ложи, начал размахивать руками и громко праздновать.

«Роналду! Давайте! Я вам говорил!» — кричал блогер, не скрывая эмоций.

Ранее блогер бурно отпраздновал промах Месси с пенальти и сделал сальто на трибуне. Примерно через полчаса Месси забил и стал лучшим бомбардиром ЧМ в истории.