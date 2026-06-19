«Десятка» Мусагалиева, «Анжи», «Тосно», 2Drots, а также СКА Басты или «Амкал» сыграют в Пути регионов Кубка России

ФК «10» Азамата, «Анжи», «Тосно», 2Drots и СКА Басты или «Амкал» в Кубке России.

FONBET Кубок России объявил участников Пути регионов нового розыгрыша турнира среди любительских команд.

Участие в турнире примут 16 любительских команд: «Тосно », «Анжи », «Анри», «Темп », «Кристалл-МЭЗТ », «СШ Кировец-Восхождение», «Московская застава-Кристалл», «БоМиК», «Ильпар », «Металлург», «Фанком » и «Красное Знамя ».

Также в Кубке России сыграют три команды WINLINE Медиалиги : ФК «10» Азамата Мусагалиева , 2Drots и один из финалистов МФЛ-7 – СКА рэпера Басты или «Амкал ».

Напомним, медиакоманды участвуют в Кубке России с 2022 года. Рекордная стадия – 4-й раунд Пути регионов. Ее достигали 2Drots, «Амкал» и «Броуки ».