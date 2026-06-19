«Десятка» Мусагалиева, «Анжи», «Тосно», 2Drots, а также СКА Басты или «Амкал» сыграют в Пути регионов Кубка России
ФК «10» Азамата, «Анжи», «Тосно», 2Drots и СКА Басты или «Амкал» в Кубке России.
FONBET Кубок России объявил участников Пути регионов нового розыгрыша турнира среди любительских команд.
Участие в турнире примут 16 любительских команд: «Тосно», «Анжи», «Анри», «Темп», «Кристалл-МЭЗТ», «СШ Кировец-Восхождение», «Московская застава-Кристалл», «БоМиК», «Ильпар», «Металлург», «Фанком» и «Красное Знамя».
Также в Кубке России сыграют три команды WINLINE Медиалиги: ФК «10» Азамата Мусагалиева, 2Drots и один из финалистов МФЛ-7 – СКА рэпера Басты или «Амкал».
Напомним, медиакоманды участвуют в Кубке России с 2022 года. Рекордная стадия – 4-й раунд Пути регионов. Ее достигали 2Drots, «Амкал» и «Броуки».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Кубка России
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