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  4. «Десятка» Мусагалиева, «Анжи», «Тосно», 2Drots, а также СКА Басты или «Амкал» сыграют в Пути регионов Кубка России

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«Десятка» Мусагалиева, «Анжи», «Тосно», 2Drots, а также СКА Басты или «Амкал» сыграют в Пути регионов Кубка России
ФК «10» Азамата, «Анжи», «Тосно», 2Drots и СКА Басты или «Амкал» в Кубке России.

FONBET Кубок России объявил участников Пути регионов нового розыгрыша турнира среди любительских команд.

Участие в турнире примут 16 любительских команд: «Тосно», «Анжи», «Анри», «Темп», «Кристалл-МЭЗТ», «СШ Кировец-Восхождение», «Московская застава-Кристалл», «БоМиК», «Ильпар», «Металлург», «Фанком» и «Красное Знамя».

Также в Кубке России сыграют три команды WINLINE Медиалиги: ФК «10» Азамата Мусагалиева, 2Drots и один из финалистов МФЛ-7 – СКА рэпера Басты или «Амкал».

Напомним, медиакоманды участвуют в Кубке России с 2022 года. Рекордная стадия – 4-й раунд Пути регионов. Ее достигали 2Drots, «Амкал» и «Броуки».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Кубка России
logoFONBET Кубок России
logoАнжи
logoТосно
logoТемп Барнаул
Московская федерация футбола
logoКристалл-МЭЗТ
logoКрасное Знамя Ногинск
logoИльпар
logoФанком
logoWinline Медиалига
logoАзамат Мусагалиев
logoАмкал
logoФК 10
logoСКА Ростов
logoВасилий Вакуленко
logo2Drots

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