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  4. АртПо встретил Инфантино и попросил помочь с аккредитацией на ЧМ – тот связал его со своим помощником

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АртПо встретил Инфантино и попросил помочь с аккредитацией на ЧМ – тот связал его со своим помощником
АртПо попросил Инфантино помочь с аккредитацией на матчи ЧМ.

Блогер АртПо встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино во время игры ЧМ-2026 АргентинаАлжир на ЧМ-2026 (3:0).

Во время короткого разговора россиянин попросил главу ФИФА помочь ему с аккредитацией на матчи турнира.

«Могу попросить о помощи? Я один из самых популярных блогеров России. Я летел сюда два дня. Можно ли получить разрешение на посещение матчей? Это возможно?» – обратился АртПо к Инфантино.

«Не знаю. Я свяжу тебя с человеком, который за это отвечает. Можете ему помочь? Спасибо», – ответил президент, обращаясь к своему сотруднику.

По информации телеграм-канала «Некласико», вскоре после разговора помощник Инфантино связался с АртПо в мессенджере и запросил фотографию паспорта для дальнейшего оформления.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал АртПо
logoДжанни Инфантино
logoСборная Алжира по футболу
АртПо
logoФИФА
logoСборная Аргентины по футболу
logoЧемпионат мира по футболу

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