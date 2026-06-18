АртПо встретил Инфантино и попросил помочь с аккредитацией на ЧМ – тот связал его со своим помощником

АртПо попросил Инфантино помочь с аккредитацией на матчи ЧМ.

Блогер АртПо встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино во время игры ЧМ-2026 Аргентина – Алжир на ЧМ-2026 (3:0).

Во время короткого разговора россиянин попросил главу ФИФА помочь ему с аккредитацией на матчи турнира.

«Могу попросить о помощи? Я один из самых популярных блогеров России. Я летел сюда два дня. Можно ли получить разрешение на посещение матчей? Это возможно?» – обратился АртПо к Инфантино.

«Не знаю. Я свяжу тебя с человеком, который за это отвечает. Можете ему помочь? Спасибо», – ответил президент, обращаясь к своему сотруднику.

По информации телеграм-канала «Некласико», вскоре после разговора помощник Инфантино связался с АртПо в мессенджере и запросил фотографию паспорта для дальнейшего оформления.