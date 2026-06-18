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  4. «Аршавин, Аршавин» скандировали фанаты Узбекистана на матче с Колумбией. Андрей был с ними на трибуне: «Я стесняюсь!»

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«Аршавин, Аршавин» скандировали фанаты Узбекистана на матче с Колумбией. Андрей был с ними на трибуне: «Я стесняюсь!»
Фанаты Узбекистана скандировали «Аршавин, Аршавин» на матче с Колумбией.

Фанаты Узбекистана скандировали «Аршавин, Аршавин» на матче с Колумбией на ЧМ-2026.

Бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин, экс-нападающий «Коламбуса» Никита Филатов и журналист Севастиан Терлецкий посетили игру сборных Узбекистана и Колумбии (1:3) на чемпионате мира-2026. Они смотрели матч на фанатской трибуне сборной Узбекистана.

Болельщики Узбекистана заметили Аршавина и начали скандировать его фамилию: «Аршавин, Аршавин».

Андрей Аршавин: «Я стесняюсь!»

Севастиан Терлецкий: «Такого я еще не видел».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: соцсети Нодиржона Туйчиева
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