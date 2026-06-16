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  4. Рэпер Toxi$ о том, что Роналду повторил его мем: «Он GOAT. Думаю, он увидел ИИ-видос и решил сделать для своих»

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Рэпер Toxi$ о том, что Роналду повторил его мем: «Он GOAT. Думаю, он увидел ИИ-видос и решил сделать для своих»
Рэпер Toxi$: Уверен, что Роналду увидел ИИ-видос и решил повторить мем для своих.

Рэпер Toxi$ отреагировал на видео с участием Криштиану Роналду, который повторил мем «Возьми телефон, детка» во время празднования чемпионства «Аль-Насра» в Саудовской Аравии.

Весной в соцсетях завирусился ролик, в котором Toxi$ танцует и исполняет строчку «Возьми телефон, детка».

«Он GOAT [Greatest Of All Time – величайший всех времен – Спортс’’]. Вполне возможно, что он увидел мое видео. Я счастлив. Мне все друзья в один день скинули, сказали: «Андрюха! Жесть! Ты видел?»

Не уверен, что Роналду знает, что это мой трек, что я – Toxi$. Уверен, что он увидел ИИ-видос с политиками, игроками и решил повторить для своих, хотя он даже не знает, что это такое. Но сам факт прикольный», – сказал рэпер. 

Тюкавин повторил мем «Возьми телефон, детка». От рэпера Toxi$

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Forbes
мемы
logoСборная Португалии по футболу
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logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд

Комментарии

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Главные фанаты кринжа гном гномыч, токсис и инфлюенсерши:))
Ответrigobersong
Главные фанаты кринжа гном гномыч, токсис и инфлюенсерши:))
Сестра еще
Ответrigobersong
Главные фанаты кринжа гном гномыч, токсис и инфлюенсерши:))
Или такие как ты гондурасы, которые только и делают, что следят за гелевым 24/7.
Он знает, что означает GOAT, или где то слышал и повторяет.
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