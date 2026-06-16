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  4. Кисляк высказался об уровне сборной России: «Есть ощущение, что против Испании зацепимся». Смолов ответил: «14 км без мяча пробежишь. Вот за это зацепишься»

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Кисляк высказался об уровне сборной России: «Есть ощущение, что против Испании зацепимся». Смолов ответил: «14 км без мяча пробежишь. Вот за это зацепишься»
Матвей Кисляк: в сборной Испании игроки другого класса, но можем зацепиться.

Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк и экс-нападающий «Краснодара», «Динамо» и «БроукБойз» Федор Смолов обсудили уровень игры сборной России в новом подкасте Smol Talk.

Матвей Кисляк: Большинство говорит, что сборная никакая – хуже чем была за все время. Кто-то говорит: «Допусти их до официальных матчей – их сразу все нагнут».

Федор Смолов: Нет ощущения, что все нагнут, но будет тяжело. Думаю, Георгиевич [Валерий Карпин] доносит это до вас: приезжает непонятная сборная, а уровень сопротивления другой. Представляешь, если будет более понятная сборная – европейская, еще и отборочный матч. Многие из вас умом все понимают, но не испытывали на себе.

Кисляк: Да, даже я понимаю. Например, возьмем Испанию. Если мы встретимся с Испанией, понятно, что игроки другого класса, но внутри у меня есть ощущение, что зацепимся. В голове нет представления того, насколько они хороши.

Смолов: Знаешь, за что ты зацепишься? Километров 14 без мяча пробежишь за 90 минут. Вот за это ты зацепишься.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Smol Talk
logoпремьер-лига Россия
logoМатвей Кисляк
logoКраснодар
logoФедор Смолов
logoБроукБойз
logoДинамо Москва
logoСборная России по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoЦСКА

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