Сын Плющенко о ЧМ: «Россия неплохо бы выступила. Многие будут болеть за Узбекистан, там в каком-то смысле наши люди»

Сын Плющенко: сборная России на ЧМ не повторила бы успех 2018-го, но запомнилась.

Фигурист Александр Плющенко считает, что сборная России хорошо выступила бы на ЧМ-2026.

«Мне кажется, на таком чемпионате Россия неплохо бы выступила. В плей-офф бы вышла, наши бы собрались, включились. У нас есть перспективные игроки – Кисляк, Батраков, Тюкавин. Могут задать темп игры. Вряд ли бы повторили успех 2018 года, но могли бы запомниться. Не разочаровали бы нас, как иногда бывало.

Понимаю, что многие будут болеть за Узбекистан, что там в каком-то смысле наши люди, потому что была одна страна. Я, конечно, их поддерживаю, у них есть очень крутой Хусанов.

Но, честно, как-то особо болеть за эту команду не буду. Реальных наших, сборной России, нет. И за это обидно. Надеюсь, через четыре года мы будем смотреть чемпионат с Россией и все будем болеть за нее», – отметим Плющенко-младший.

Александр стал автором колонки о ЧМ-2026 .

Ранее фигурист рассказал , что болеет за «Реал » с трех лет.

13-летний сын Евгения Плющенко занимается в академии 2Drots и выступал за команду в НаПике Junior.