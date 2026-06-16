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  4. Сын Плющенко о ЧМ: «Россия неплохо бы выступила. Многие будут болеть за Узбекистан, там в каком-то смысле наши люди»

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Сын Плющенко о ЧМ: «Россия неплохо бы выступила. Многие будут болеть за Узбекистан, там в каком-то смысле наши люди»
Сын Плющенко: сборная России на ЧМ не повторила бы успех 2018-го, но запомнилась.

Фигурист Александр Плющенко считает, что сборная России хорошо выступила бы на ЧМ-2026.

«Мне кажется, на таком чемпионате Россия неплохо бы выступила. В плей-офф бы вышла, наши бы собрались, включились. У нас есть перспективные игроки – Кисляк, Батраков, Тюкавин. Могут задать темп игры. Вряд ли бы повторили успех 2018 года, но могли бы запомниться. Не разочаровали бы нас, как иногда бывало.

Понимаю, что многие будут болеть за Узбекистан, что там в каком-то смысле наши люди, потому что была одна страна. Я, конечно, их поддерживаю, у них есть очень крутой Хусанов.

Но, честно, как-то особо болеть за эту команду не буду. Реальных наших, сборной России, нет. И за это обидно. Надеюсь, через четыре года мы будем смотреть чемпионат с Россией и все будем болеть за нее», – отметим Плющенко-младший.

Александр стал автором колонки о ЧМ-2026.

Ранее фигурист рассказал, что болеет за «Реал» с трех лет.

13-летний сын Евгения Плющенко занимается в академии 2Drots и выступал за команду в НаПике Junior.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Спорт-экспресс»
logoАлександр Плющенко
logoЕвгений Плющенко
logoчемпионат мира по футболу
logoСборная России по футболу

Комментарии

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Что Александр думает по поводу пенсионной реформы? А решить американо-иранский конфликт ? А когда человечество доберется до Марса? Нам так его мнение интересно
ОтветPavelRM
Что Александр думает по поводу пенсионной реформы? А решить американо-иранский конфликт ? А когда человечество доберется до Марса? Нам так его мнение интересно
Комментарий скрыт
ОтветPavelRM
Что Александр думает по поводу пенсионной реформы? А решить американо-иранский конфликт ? А когда человечество доберется до Марса? Нам так его мнение интересно
Но об этом же в Тик-Токе не показывали. Зачем вы задаёте провокационные вопросы?)))))
А че спортс мелочиться? Статью бы на главную, мини интервью
Позориться так до конца
Ответrusik krasav4ik
А че спортс мелочиться? Статью бы на главную, мини интервью Позориться так до конца
Что значит мини-интервью? Зачем эти полумеры? Конкретное интервью, с обсуждением на несколько дней от специалистов! И потом на главной, каждый день дополнительно, по паре-тройке абзацев. Не каждый день у нас представители сборной Азербайджана по фигурному катанию обсуждают футбол!
Господи да отстаньте от ребенка
Кто вообще у него интервью взял)) и зачем
ОтветVlados154
Кто вообще у него интервью взял)) и зачем
"вы не спрашивали, но мы ответим"
ОтветVlados154
Кто вообще у него интервью взял)) и зачем
Думаю пресс-служба Рудковских сама наваяла и вопросы и ответы))))
Сын Плющенко о ЧМ: «На таком чемпионате Россия неплохо бы выступила»

Друг сына Плющенко о ЧМ: «На таком чемпионате Россия отличнр бы выступила»

Мама сына Плющенко о ЧМ: «На таком чемпионате Россия нюзамечательно бы выступила»
ОтветБонд0077
Сын Плющенко о ЧМ: «На таком чемпионате Россия неплохо бы выступила» Друг сына Плющенко о ЧМ: «На таком чемпионате Россия отличнр бы выступила» Мама сына Плющенко о ЧМ: «На таком чемпионате Россия нюзамечательно бы выступила»
Так а что думает мама друга сына Плющенко??
Почему нас должно интересовать мнение 13и летнего мажора? Эй спортс вы там охерели??
Ответleon01
Почему нас должно интересовать мнение 13и летнего мажора? Эй спортс вы там охерели??
Да. А что?
Ответleon01
Почему нас должно интересовать мнение 13и летнего мажора? Эй спортс вы там охерели??
У него мама стырила пароль от аккаунта
Азербайджанская аналитика подъехала
Сын Плющенко, IShowSpeed и новость о заполненности стадиона после каждого матча - контент о ЧМ, который мы заслужили
ОтветAkhor100
Сын Плющенко, IShowSpeed и новость о заполненности стадиона после каждого матча - контент о ЧМ, который мы заслужили
Заполненность хотя бы отражает успешное проведение ЧМ и какое-то отношение к спорту имеет.
Все, кранты, теперь его как Журову во все разделы будут ставить с экспертным мнением.
Что значит-"ТАМ, в каком-то смысле,наши люди"!? Все здесь.
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