IShowSpeed не знал, что сидит рядом с мэром Нью-Йорка Мамдани на матче ЧМ, пока ему не написали об этом в чате: «Кто мэр? Ты мэр?»
IShowSpeed не знал, что сидит рядом с мэром Нью-Йорка Мамдани.
Блогер IShowSpeed во время прямого эфира не сразу понял, что сидит рядом с мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани.
Стример и политик оказались по соседству на матче группового этапа ЧМ-2026 между Бразилией и Марокко (1:1). О том, кто находится рядом с ним, Speed узнал только после подсказок зрителей в чате.
IShowSpeed: Мэр? Кто мэр? Ты мэр?! Рад встрече!
Зохран Мамдани: Я слушаю твою песню о чемпионате мира по футболу каждое утро.
IShowSpeed: Спасибо, я ценю это. W мэру, чат («W» или «WW» – респект на сленге – Спортс’’). Я даже не понял, что сижу рядом с ним. Мир тесен, мужик.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал IShowSpeed
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Сидели в одной клетке , но не узнали друг друга
Почему каждый его чих новостью оформляют?