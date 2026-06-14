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  4. IShowSpeed не знал, что сидит рядом с мэром Нью-Йорка Мамдани на матче ЧМ, пока ему не написали об этом в чате: «Кто мэр? Ты мэр?»

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IShowSpeed не знал, что сидит рядом с мэром Нью-Йорка Мамдани на матче ЧМ, пока ему не написали об этом в чате: «Кто мэр? Ты мэр?»
IShowSpeed не знал, что сидит рядом с мэром Нью-Йорка Мамдани.

Блогер IShowSpeed во время прямого эфира не сразу понял, что сидит рядом с мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани.

Стример и политик оказались по соседству на матче группового этапа ЧМ-2026 между Бразилией и Марокко (1:1). О том, кто находится рядом с ним, Speed узнал только после подсказок зрителей в чате.

IShowSpeed: Мэр? Кто мэр? Ты мэр?! Рад встрече!

Зохран Мамдани: Я слушаю твою песню о чемпионате мира по футболу каждое утро.

IShowSpeed: Спасибо, я ценю это. W мэру, чат («W» или «WW» – респект на сленге – Спортс’’). Я даже не понял, что сижу рядом с ним. Мир тесен, мужик.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал IShowSpeed
logoПолитика
Зохран Мамдани
logoIShowSpeed
ахахаха
logoчемпионат мира по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Марокко по футболу

Комментарии

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Слишком много спида, Спортс. Может хватит?
ОтветEdwin_Hubble
Слишком много спида, Спортс. Может хватит?
Он неизлечим
ОтветEdwin_Hubble
Слишком много спида, Спортс. Может хватит?
Может спортс выложит уже наконец как ему на лицо какали, кто знает тот знает 🤣🤣🤣🤣
Спортс так много пишет про этого парня, что сайт пора переименовать в Спид-Инфо
ОтветRocketRaccoon2015
Спортс так много пишет про этого парня, что сайт пора переименовать в Спид-Инфо
Занятно же !
Сидели в одной клетке , но не узнали друг друга
Этот тип за два дня задолбал больше, чем Мостовой.
ОтветSTIGMATA88
Этот тип за два дня задолбал больше, чем Мостовой.
Причем про него никто знать не знает в России но спорт у поставили задачу чтоб мы узнали про этого негра с примитивным контентом судя по тому что прочел только в этой новости...
ОтветМаксим Прокофьев
Причем про него никто знать не знает в России но спорт у поставили задачу чтоб мы узнали про этого негра с примитивным контентом судя по тому что прочел только в этой новости...
Да знают конечно, у него миллионы подписчиков и просмотров, в том числе и из России
Господи, какой придурок. И ведь хайпят его.
ОтветВампиреныш Дракулито
Господи, какой придурок. И ведь хайпят его.
А чё он придурок, бабки зарабатывает, далеко не дурак
Спид задонатил Спортсу?)
Почему каждый его чих новостью оформляют?
ОтветАлександр Цигельников
Спид задонатил Спортсу?) Почему каждый его чих новостью оформляют?
Это работает наоборот. Ему платят, чтобы он кого-то упоминал :)
О спортс, ты дно!
А кто это и почему про него столько новостей?
Зачем нам этот нервный негр
Что эта спортивная новость делает на нашем сайте подписчиков ishowspeed?
Еще раз подтвердил, насколько он тупой, не сильно образованный и ограниченный в своем развитии🔥
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