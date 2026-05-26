0

Смолов не смог поменяться футболками с Месси: «На английском у него спрашиваю, а он на меня смотрит как на мудака»

Экс-нападающий «Сельты» Федор Смолов вспомнил, как не смог поменяться футболками с Лионелем Месси.

«Когда я забил «Барсе», попросил у Лео Месси футболку. Он тогда не говорил на английском – это сейчас в «Майами» он прибавил. А тогда я спрашиваю его на английском, а он на меня смотрит как на мудака, и я понимаю, что он не понял, что я сказал.

Я искренне хотел футболку Лео. У меня есть другие любимые футболисты, но Месси – лучший игрок в истории мирового футбола. Тот импакт, который он оказывает на поле, я нигде не видел.

По итогу так ни с кем и не поменялся. Я попросил Рафу Алькантару помочь мне заполучить футболку. Но он мне сказал: «Я попрошу, но шансов немного. 38 туров и 25 человек в заявке – 23 из них просят футболку», – сказал Смолов.

За «Сельту» форвард провел вторую часть сезона-2019/20 на правах аренды. В 14 матчах он забил два гола.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Okko Спорт
Комментарии

Месси, хоть и не говорит ни по-английски, ни по-русски, сразу все понял
Хотел написать: «и в чем Месси не прав», но вы опередили)))
Смолов на ломаном английском пытался объяснить связь между паненкой и Майклом Джорданом.
Правильно смотрит
Недаром у Месси гениальное видение поля. Смолова тоже просканировал на раз😎
“…тот импакт, который он показывает”

Колхозный Смолов опять пытается вставить свой «дитэйлс, фабрик»
тоже сразу вспомнил эту даму))
Так правильно смотрит
Почему КАК???
Как он четко понял с кем говорит
"I need your clothes, boots and motorcycle" (с) T2
clothes, boots and balls.
Федя, Месси говорил по-английски и все прекрасно понял)
Месси разбирается в людях...
Подкаст Смолова-это бесконечный поток кринжа, причем Федя даже не понимает, кем он себя выставляет в своих ностальгических историях
Да понимает чем, вон в заголовке написано
Может и понимает, просто он самокритичен))
