Смолов не смог поменяться футболками с Месси: «На английском у него спрашиваю, а он на меня смотрит как на мудака»

Федор Смолов: спрашиваю на английском у Месси, а он смотрит как на мудака.

Экс-нападающий «Сельты» Федор Смолов вспомнил, как не смог поменяться футболками с Лионелем Месси.

«Когда я забил «Барсе», попросил у Лео Месси футболку. Он тогда не говорил на английском – это сейчас в «Майами» он прибавил. А тогда я спрашиваю его на английском, а он на меня смотрит как на мудака, и я понимаю, что он не понял, что я сказал.

Я искренне хотел футболку Лео. У меня есть другие любимые футболисты, но Месси – лучший игрок в истории мирового футбола. Тот импакт, который он оказывает на поле, я нигде не видел.

По итогу так ни с кем и не поменялся. Я попросил Рафу Алькантару помочь мне заполучить футболку. Но он мне сказал: «Я попрошу, но шансов немного. 38 туров и 25 человек в заявке – 23 из них просят футболку», – сказал Смолов.

За «Сельту» форвард провел вторую часть сезона-2019/20 на правах аренды. В 14 матчах он забил два гола.