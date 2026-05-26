Президент Медиалиги Осипов жестко ответил критикам: «Какие гайки мы закрутили?! Хотите жить в 1915-м, когда можно было зарезать и жрать кошку, – так жрите!»

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов эмоционально ответил критикам турнира.

«Стараюсь уважительно относиться к каждому внутри лиги, потому что я отчасти завишу от этих людей. Но почему-то внутри лиги все считают себя ##### [нихера] себе такими автономно существующими важными персонами.

Некоторые личности могут себе это позволить – они этого добились. Но в большинстве своем все мы заложники одной большой истории, которую лучше делать вместе.

Когда все начинают орать: «Гайки закрутили!» – какие гайки мы закрутили? В каком месте гайки закручены? В 2020-м вы могли позволить себе надеть носок на член, а сейчас это не разрешается и порицается.

Давайте жить в парадигме того времени, в котором мы находимся. Если вы хотите жить в 1915-м, где можно было ковырять в носу и зарезать кошку, потому что жрать было нечего, – так жрите кошку.

«Три года назад можно было вот это, а сейчас нельзя». Ну а 200 лет назад можно было много чего другого, а 500 лет назад людей сжигали на кострах за то, что они считали, что Земля круглая. Давайте туда откатываться. Но мы живем сегодняшним днем. И у всех сразу какие-то гайки, ##### [блин].

Хотите вместе двигаться – давайте двигаться. У вас всегда есть выбор. Я задумался: сейчас в лигу команды приглашают. А давайте на Кубок Лиги сделаем формат, по которому команды сами будут присылать заявки на участие?

Если лига такая ###### [херовая], давайте пойдем другим путем. Можете считать это официальным заявлением: теперь мы принимаем заявки на участие! Вопросов ноль. Хотите – присылайте: на гербовой бумаге, на бланках, на записках, на салфетках. Есть НаПике и Кубок Лиги – жду заявки», – сказал Осипов.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: твич-канал «БроукБойз»
Буквально недавно попадалось меню из московского ресторана как раз около 15го года. Кошек небыло. А вот стерлядь, чёрная икра и водка по три копейки условно стоили.
Ну сейчас в Кремле тоже не считают
Этот чë за идиото?
Шариков 💯
Полиграф Полиграфыч
Вчера котов душили-душили, душили-душили...
Снова приходится обращаться к переводчику с быдловского языка на русский.

Он говорит: «Правила поменялись, и это нормально для нашего времени. Если вам не нравится, что больше нельзя делать всё, что раньше (например, непристойные выходки), — создавайте свою лигу или подавайте заявку заново. Но не надо ныть, что стало хуже».
А сейчас нельзя ковырять в носу, что ли?
Наслаждайтесь пока можно
Злой он и кошек не любит. Почему?
Он просто не умеет их готовить.
И почему именно 1915 год?
Какой президент, такая и лига. 🫤👍
>> Хотите жить в 1915-м, когда можно было зарезать и жрать кошку, – так жрите!

Дядь, завязывай.
Кошек вообще трогать не надо 🐈‍⬛
Блин , Альф , я почти тоже самое написал !!
Да!
Помните, как бразилец кошку скинул на пресс-конференции? А потом от хорватов отлетели)
