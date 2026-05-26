Смолов будет тренером команды блогеров на матч против стримеров. Сыграют Макс +100500, Столяров, Генсуха, Бустер, Равшан и другие
Федор Смолов – тренер команды блогеров на матч против стримеров.
Бывший нападающий «Краснодара», «Динамо» и «БроукБойз» Федор Смолов заявил, что будет тренером команды блогеров в шоу-матче МедиаКласико.
В апреле Смолов сообщил, что начал учиться на тренера в Академии РФС.
Матч Стримеров против Ютуберов пройдет 6 июня на «РЖД Арене». В нем примут участие Макс +100500, Бустер, Парадеевич, Анар Абдуллаев, Равшан, Эксайл, Генсуха и другие.
В игре примут участие только стримеры и блогеры, без футболистов.
Парадеевич назначен капитаном команды стримеров, Эксайл – капитаном команды ютуберов. На ютуб-канал Эксайла подписано более 6 млн человек, на канал Парадеевича на твиче – 2,3 млн подписчиков.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Smol Talk
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
К сожалению уже не соберётся легендарная скуф сборная с Хованским и Меддисоным в виде пару форвардов