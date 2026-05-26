Смолов будет тренером команды блогеров на матч против стримеров. Сыграют Макс +100500, Столяров, Генсуха, Бустер, Равшан и другие

Федор Смолов – тренер команды блогеров на матч против стримеров.

Бывший нападающий «Краснодара», «Динамо» и «БроукБойз» Федор Смолов заявил, что будет тренером команды блогеров в шоу-матче МедиаКласико. 

В апреле Смолов сообщил, что начал учиться на тренера в Академии РФС.

Матч Стримеров против Ютуберов пройдет 6 июня на «РЖД Арене». В нем примут участие Макс +100500, Бустер, Парадеевич, Анар Абдуллаев, Равшан, Эксайл, Генсуха и другие.

В игре примут участие только стримеры и блогеры, без футболистов.

Парадеевич назначен капитаном команды стримеров, Эксайл – капитаном команды ютуберов. На ютуб-канал Эксайла подписано более 6 млн человек, на канал Парадеевича на твиче – 2,3 млн подписчиков.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Smol Talk
Спортс, к черту ваши видео под новостями. Не буду тратить драгоценное время на просмотр рекламы шампуня. И я уверен, что многие не будут. И шампунь этот чертов назло вам всем точно никто не купит.
К сожалению уже не соберётся легендарная скуф сборная с Хованским и Меддисоным в виде пару форвардов
Самые топовые стримиры по просмотрам нам всем твиче
Там средний возраст аудитории 5-15 лет, неудивительно что на спортсе никто не знает их
О класс легендарное возвращение равшана и джумшута!!!!
Из новости так и не понял будет ли Джамшут. Как за себя переживаю почти.
Из всех перечисленных только Макса +100500 знаю
Сделайте уже кто-нибудь команду "нефутбольных людей" и Мостового тренером,это же ядерная смесь будет,переплюнет в медийности всех ваших блогеров,стримеров,тиктокеров и ютюберов вместе взятых
Новости из дна байкальского озера..
Я снимаю науй! Вот это прикол! Таких приколов я ещё не видел... Крч говоря: "3, 14зда рулю и седлу")
А где тиктокеры? Дискриминация?
Макс 100500 же вообще далек от футбола, сам много раз об этом говорил..
