Смолов будет тренером команды блогеров на матч против стримеров. Сыграют Макс +100500, Столяров, Генсуха, Бустер, Равшан и другие

Федор Смолов – тренер команды блогеров на матч против стримеров.

Бывший нападающий «Краснодара », «Динамо» и «БроукБойз » Федор Смолов заявил, что будет тренером команды блогеров в шоу-матче МедиаКласико.

В апреле Смолов сообщил , что начал учиться на тренера в Академии РФС.

Матч Стримеров против Ютуберов пройдет 6 июня на «РЖД Арене ». В нем примут участие Макс +100500, Бустер, Парадеевич, Анар Абдуллаев, Равшан, Эксайл, Генсуха и другие.

В игре примут участие только стримеры и блогеры, без футболистов.

Парадеевич назначен капитаном команды стримеров, Эксайл – капитаном команды ютуберов. На ютуб-канал Эксайла подписано более 6 млн человек, на канал Парадеевича на твиче – 2,3 млн подписчиков.