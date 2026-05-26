Тарасов с женой выиграли премию «За верность семейным традициям»

Тарасов с женой – лауреаты премии «За верность семейным традициям».

Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия стали победителями в номинации «За верность семейным традициям» от журнала Bomond.

«Быть частью VIII церемонии премии журнала Bomond – большая честь для нашей семьи. Особенно тронуло, что нас отметили в номинации «За верность семейным традициям».

Традиции – это то, что делает нас сильнее, объединяет и помогает оставаться собой в любой жизненной ситуации. Мы бережно храним то, что передали нам наши родители, и стараемся передать это дальше.

Спасибо организаторам за теплый вечер в атмосфере «Шелкового пути», а также всем гостям: представителям культуры, медиа, кино и общественной жизни. Этот вечер стал для нас по‑настоящему особенным», – написано в совместном посте экс-футболиста сборной России и «Локомотива» и его жены.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: соцсети Дмитрия Тарасова
Комментарии

Тарасов с третьей женой выиграли премию «За верность семейным традициям»

пофиксил заголовок)))
ОтветАлексaндр Молодкин
Ха-ха-ха-ха чё реально третья жена ?
ОтветАлексaндр Молодкин
Нет твоей жены, есть твоя очередь
Скорее всего они и Талалаева готовы признать Джентльменом года))
В журнале Bomond не в курсе что такое верность. А про семейные традиции ваще не слыхали. Бред какой-то.
Организатор премии - Ольга Бузова
ОтветСеверный болельщик
Сто пудов. Оля наносит ответный удар.
Большей хрени я давно не слышал. Тарасов может и был верен, но насчёт жён это перебор. Если это награда для футболистов то первый кандидат это Валерий Георгич.
ОтветМурат Асрамсв
Верен он не был никогда, всегда одна схема: женился, завел любовницу, развелся, женился на любовнице и так по кругу
Какие традиции, такие и победители)
Он верен в своей неверности.
Он что не понимает что над ним прикалываются? Если бы написали что он был хорошим футболист, не так смешно было бы.
Кто кого бьёт, согласно Домостроя?
Ну, хоть так...
