Аршавин, Тарасов, Дзюба, Пирло и Текила сыграли против 100 детей

100 детей сыграли против футболистов.

Музыкальный продюсер Текила опубликовал видео, где он с футболистами играет против 100 детей.

В команде футболистов, кроме Текилы, сыграли Андрей Аршавин, Артем Дзюба, Дмитрий Тарасов, Дмитрий Булыкин, Андреа Пирло и Марко Матерацци.

Игра прошла в воскресенье 24 мая в «Лужниках».

Встреча закончилась со счетом 2:2.