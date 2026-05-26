Аршавин, Тарасов, Дзюба, Пирло и Текила сыграли против 100 детей
100 детей сыграли против футболистов.
Музыкальный продюсер Текила опубликовал видео, где он с футболистами играет против 100 детей.
В команде футболистов, кроме Текилы, сыграли Андрей Аршавин, Артем Дзюба, Дмитрий Тарасов, Дмитрий Булыкин, Андреа Пирло и Марко Матерацци.
Игра прошла в воскресенье 24 мая в «Лужниках».
Встреча закончилась со счетом 2:2.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: соцсети Текилы
