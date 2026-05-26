Момент с разбиванием кубка «Спартаком» набрал больше 2 млн просмотров в соцсети X

Видео, на котором разбивается кубок России, набрало более 2 млн просмотров в X.

Момент, на котором кубок рассыпался в руках Пабло Солари, набрал 2,1 млн просмотров и 15 тысяч лайков в аккаунте Troll Football (4,9 млн просмотров) в соцсети X.

Клубу обещают сделать новый кубок.

Изготовление займет не менее трех недель.

«Спартак» завоевал трофей, обыграв в суперфинале Fonbet Кубка России «Краснодар» (1:1, 4:3 П).

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: соцсеть X
Честно говоря, кубок не разбили
Он просто разлетелся на руках у Солари

Вот Рамос в 2011 да, уронил Кубок прямо под колёса автобуса и его немного деформировало, но даже так его выставили в музей, типо история 😁

П. С.: У меня только вопрос, почему не подготовили "резервный кубок" (нормальная практика например для трофея ЛЧ) и как этот хрусталь может стоить 10 млн ₽? По-моему чистый распил 💸
Даже Артемон Мыколович рад победе главного клуба России
Да, я рад очередной победе Зенита 🏆 💙🤍🩵
За 10 лямов такой же сделают или палок все же чуть больше положат?
Монтажной пеной его зальют )))
И всё-таки обо что Солари разбил кубок? Тут без ВАР не обойтись.
Топовое разбивание бабушкиной вазы, хорошо залетело.
Знаю по опыту, реальная стоимость изготовления +-1 млн, и это с запасом. И заказывают, как правило, два. Всё остальное в карманах оседает, видимо.
Эта кустарщина 10 млн? 😳
Хрусталь...
поччему 2 миллиона просмотров в Х а не в махе ?
Днище отвалилось -- вместо клея использовали сопли. )))
«Мы взяли Кубок!» Красочный ролик «Спартака» о первом трофее с 2022-го
25 мая, 19:00
«Не хватило хладнокровия в пенальти». Слова Мусаева после поражения от «Спартака» в финале Кубка России
25 мая, 15:34
«Эй, ######!» Угальде по-русски обозвал Литвинова после победы в Кубке России
25 мая, 15:05Видео
«Спартак» получит новый Кубок России взамен разбитого. На изготовление трофея уйдет не менее 3 недель и 10 млн рублей («Mash на спорте»)
25 мая, 12:49
