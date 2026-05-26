Момент с разбиванием кубка «Спартаком» набрал больше 2 млн просмотров в соцсети X
Видео, на котором разбивается кубок России, набрало более 2 млн просмотров в X.
Момент, на котором кубок рассыпался в руках Пабло Солари, набрал 2,1 млн просмотров и 15 тысяч лайков в аккаунте Troll Football (4,9 млн просмотров) в соцсети X.
Клубу обещают сделать новый кубок.
Изготовление займет не менее трех недель.
«Спартак» завоевал трофей, обыграв в суперфинале Fonbet Кубка России «Краснодар» (1:1, 4:3 П).
Он просто разлетелся на руках у Солари
Вот Рамос в 2011 да, уронил Кубок прямо под колёса автобуса и его немного деформировало, но даже так его выставили в музей, типо история 😁
П. С.: У меня только вопрос, почему не подготовили "резервный кубок" (нормальная практика например для трофея ЛЧ) и как этот хрусталь может стоить 10 млн ₽? По-моему чистый распил 💸