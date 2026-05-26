Момент с разбиванием кубка «Спартаком» набрал больше 2 млн просмотров в соцсети X

Видео, на котором разбивается кубок России, набрало более 2 млн просмотров в X.

Момент, на котором кубок рассыпался в руках Пабло Солари , набрал 2,1 млн просмотров и 15 тысяч лайков в аккаунте Troll Football (4,9 млн просмотров) в соцсети X. Клубу обещают сделать новый кубок. Изготовление займет не менее трех недель. «Спартак » завоевал трофей, обыграв в суперфинале Fonbet Кубка России «Краснодар» (1:1, 4:3 П).