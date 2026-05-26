  • КДК РФС забанил арбитра Чичиляна на 10 лет за организацию договорного матча. Судья работает в Медиалиге и, вероятно, будет отстранен и там
Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отстранил Чичиляна от любой связанной с футболом деятельности на 10 лет за организацию договорного матча между «Зенит‑М» – «Рубин‑М» в ноябре 2020 года, а также попытку организовать договорной матч между «Строгино» и «Калугой» в 1/128 финала Кубка России в августе 2022‑го. Результат встречи между молодежными командами «Зенита» и «Рубина» был аннулирован.

После этого президент Медиалиги Николай Осипов сделал заявление.

«Исходя из того, что в инфополе сейчас есть, очевидно, что следующий тур Ваге не работает. Дальше решение за Юрой Апонасенко, который работает в лиге с судьями. Мне кажется, что если эта история доказана, мы будем вынуждены проситься с Ваге в плане его работы в лиге. Такого рода обвинения не красят ни лиги, ни арбитров», – сказал Осипов.

В матче Медиалиги «БроукБойз» – Lit Energy (3:2) Чичилян удалил президента «Броуков» Райзена. Руководитель клуба назвал рефери комиком, но судье послышалось, что Райзен высказался о его сексуальной ориентации.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Alfa Given Monday
Так если он организовал договорной матч, они не хотят отстранить людей из Зенит -М и Рубин -М ?
так они выйдут на себя, если начнут копать )) мы же знаем кто у нас в стране БПРФ
Что за Б?
Судью отстранили от любой связанной с футболом деятельности на 10 лет.
Медиалига (простите WINLINE Медиалига) не делает аналогичный бан.
Закономерно - Медиалига (простите WINLINE Медиалига) - деятельность, не связанная с футболом.
"Мне кажется, что если эта история доказана, мы будем вынуждены проситься с Ваге в плане его работы в лиге."
Как то странно Вы новости читаете...
Опечатка, пропущена буква "т" в просТиться
Самый хитрый из армян
Это Ваге Чичилян
Прям с языка сняли 😂😂😂
Этот всё-таки больше на звание тупого претендует, учитывая как редко у нас кого-то ловят на подобных мероприятиях.
И всё? Разве уголовного наказания за это не предусмотрено?
А Чичилян просто хотел чилить на Пхукете, а не это вот все.
Чичилян. Фамилия говорит сама за себя)
Когда уже отстранят весь медикал целиком и с концами?🤔
👍👍👍
Вы бы рпл лучше занялись,на этот кал плевать всем
Всё отребье в этой медиалиге крутится.
Тренера зенитки в том матче, а нынче председателя правления клуба Зырянова, отстранят? Или он типа не причём, как обычно?
